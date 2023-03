Monã Vianna, campeã Rainha das Rainhas 2023, recebe o prêmio do carro zero quilômetro

A Rainha das Rainhas 2023, Monã Vianna, de 19 anos, que deu a vida a uma deusa metade mulher, metade serpente, na estreia do Iate Clube de Santarém, recebeu, nesta sexta-feira (17), um dos prêmios mais cobiçados do concurso: o carro zero quilômetro. O encontro da vencedora com o novo C3 da Citroën foi marcado por estouros de confetes e aplausos da família de Monã e uma parte da equipe, que a acompanhou durante a preparação para o desfile. Ela foi pessoalmente assinar a papelada e buscar a chave, saindo da concessionária motorizada e repleta de novos sonhos.

Vivendo o primeiro mês do reinado, Monã afirmou, que às vezes, sente que a ficha ainda não caiu. Para ela, vencer o concurso era um sonho, que agora, se tornou realidade. Ela se define muito feliz por estar colhendo os frutos de meses de dedicação nos ensaios.

“É um momento muito especial. É um prêmio muito aguardado esse carro, até porque, um carro não é todo dia que a gente ganha. Estou amando receber todo esse carinho, me sinto muito grata por tudo e estou aproveitando cada segundo dessa loucura gostosa que é o pós concurso”, disse animada.

Entrega carro rainha das rainhas 2023 - Equipe de produção da Rainha 2023 (Carmen Helena / O Liberal)

A estudante de Odontologia ainda não tem carteira de habilitação, por ter morado um tempo fora do Brasil, mas promete que irá buscar conquistar mais esse objetivo. “Agora, mais do que nunca, preciso aprender a dirigir, né”, afirmou aos risos.

André Oliveira, pai da Monâ e diretor social do clube, falou da satisfação da filha ter conseguido o primeiro título do Iate Clube de Santarém no ano em que a associação completa 50 anos. “É um momento emblemático para nós. Não cabe em mim o que estou sentindo. Só vivendo para saber explicar. A família e a equipe estão emocionadas ao ver ela conquistando esse prêmio", complementou.

Zandro Gurjão, o estilista que criou a fantasia “Phayak Nak, a Rainha das Nagas”, quesito em que a Monã mais conquistou pontos no concurso, não consegue esconder a admiração que sente pela candidata. Segundo ele, Monã sempre se demonstrou confiante conquistar o título e “abraçou” a personagem, o que Zandro enxerga como uma das maiores qualidades para quem quer conquistar o título de soberana do carnaval.

“O reconhecimento que nós estamos colhendo está sendo maravilhoso. Foi um título muito aguardado, trabalhado a cada ano em que ficamos em segundo lugar. Foi, de fato, um trabalho de formiguinha e de acreditar, não desistir nunca”, declarou o estilista.

Os coreógrafos Gabriel Sales e Thayla Savick dizem ter sentido-se fazendo história por conquistarem o título com Monã no ano em que o concurso completou 75 anos. Sales afirmou que a equipe trabalhou duro e estudou bastante para conquistar trabalhar as expressões pedidas pela fantasia.

“É um sonho que a gente batalha muito para ter, é muita correria, é uma logística maluca, e assim a gente vai levando. Ensaios de madrugada. É pura dedicação. Quando a gente pega alguém que tem um objeto, o resultado é esse aí”, disse Thayla sobre a vitória de Monã.