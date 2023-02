Rainha das Rainhas: Monã Vianna leva primeiro título para o Iate Clube de Santarém

Foi um sucesso da 75ª edição do Concurso Rainha das Rainhas 2023, realizado pelo Grupo Liberal, no último dia 11 de fevereiro, no Hangar. Monã Vianna, representante do Iate Clube de Santarém, foi a grande vencedora, tornando-se na nova soberana do carnaval paraense. A coluna acompanhou todos os detalhes do concurso. Confira a galeria de fotos!

Rainha das Rainhas 2023 Vicente Noronha , Reitor da Fibra e a Rainha das Rainhas 2023, Monã Vianna | Foto: Carmem Helena / O Liberal Thiago, Ronaldo Jr, Monã Vianna, Giordana e Rosângela Maiorana | Foto: Carmem Helena / O Liberal Rose Maiorana e o Mestre de Cerimônia do Rainha das Rainhas 2023, Ismaelino Pinto | Foto: Carmem Helena / O Liberal Rosângel Maiorana, Ismaelino Pinto e Ana Unger | Foto: Carmem Helena / O Liberal Rosana Lobo, Nathalia Kahwage e Fernando Araújo comandaram a transmissão da TV Liberal | Foto: Carmem Helena / O Liberal Rodrigon Vieira, Patricia Lopes, Monã Vianna, Giordana Maiorana, Rosângela Maiorana e Aurélio Oliveira | Foto: Carmem Helena / O Liberal Paula Diocesano | Foto: Carmem Helena / O Liberal Os irmãos Ronaldo Jr., Paola e Thiago Maiorana | Foto: Carmem Helena / O Liberal Monã Vianna com o prêmio do Rainhas das Rainhas 2023 | Foto: Carmem Helena / O Liberal Monã Vianna agradeceu a graça alcançada à Santa Rirta de Cassia | Foto: Carmem Helena / O Liberal Layse Santos e Jeff Moraes, apresentadores do Rainha das Rainhas, pela TV Liberal | Foto: Carmem Helena / O Liberal Felícia Asmar , Monã Vianna e Flavia Lima | Foto: Carmem Helena / O Liberal Ana Unger e equipe no Rainha das Rainhas 2023 | Foto: Carmem Helena / O Liberal A soberana do carnaval paraense, Monã Vianna, Rainha das Rainhas 2023 | Foto: Carmem Helena / O Liberal A Rainha das Rainhas, Monã Vianna ao lado da família | Foto: Carmem Helena / O Liberal A 4ª Princesa Janaina Pontes, da Tuna, e Rodrigo Vieira | Foto: Carmem Helena / O Liberal A 3ª Princesa Mayara Samille, do Cassazum recebeu o prêmio do Diretor de Programação, da TV Liberal, Elton Magalhães | Foto: Carmem Helena / O Liberal A 3ª Princesa do Rainhas das Rainhas 2023, Dani Monteiro, do CSSA | Foto: Carmem Helena / O Liberal A 1ª Princesa Giovanna Cristine,do Grêmio Português e Thiago Bitar Maiorana | Foto: Carmem Helena / O Liberal