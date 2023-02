Sonho de infância da campeã do Rainha das Rainhas 2023 virou realidade

Com a fantasia “Phayak Nak, a Rainha das Nagas”, criação do estilista Zandro Gurjão, Monã Vianna, de 19 anos, deu vida a uma deusa metade mulher, metade serpente, na estreia do Iate Clube de Santarém no concurso.

“Esse é um tema que uniu tudo que eu acredito. Quem me conhece sabe que eu tenho uma ligação muito grande com a Ásia. E a Phayak Nak é um símbolo do empoderamento, é uma defensora da natureza, tudo isso combinou comigo”, garante a nova soberana do carnaval paraense que contou com o trabalho coreográfico de Thayla Savick e Gabriel Sales e maquiagem de Augusto Brito para dar vida à sua personagem.

Na hora da consagração, Monã diz que demorou um pouco para entender que tinha sido dela o título mais cobiçado entre as 14 candidatas. “Eu não sei explicar a emoção, não sei explicar o que eu senti naquele momento”, conta a jovem que desde criança já sonhava com esse momento.

O título de Rainha das Rainhas também rendeu para Monã Vianna o prêmio de um carro zero quilômetro (Carmem Helena/ O Liberal)

E para chegar aqui, Monã diz que foram meses de preparação e que o apoio da família e dos amigos foram fundamentais. Foram dias sem dormir direito com a rotina intensa de ensaios e de ansiedade para que tudo saísse exatamente como planejado.

A trajetória nos concursos de beleza da jovem começou cedo, aos 9 anos. Ela soma os títulos de Miss Santarém Teen, Miss Brasil Teen e Miss Brasil Américas. E agora, ela conta com mais um, o de Rainha das Rainhas.

“Eu trouxe esse título pra minha equipe que merece muito, pra minha família que acreditou em mim. Estou muito realizada”, diz a campeã que já vem de uma linhagem de realeza. A avó de Monã foi rainha do carnaval de Bragança e sonhava em ver a neta conquistando o mais alto título da folia de Momo.

A dona da coroa do Rainhas quer aproveitar o reinado para conquistar trabalhos publicitários (Foto: Fábio Pina)

Agora, Monã tem um longo reinado e muitos trabalhos publicitários pela frente, mas pretende conciliar tudo com o curso de odontologia. “Vou continuar atuando como modelo, aproveitar a visibilidade e as mídias sociais, afinal a Rainha é uma porta-voz, uma pessoa de muita influência, então eu pretendo usar isso ao meu favor e em favor de todos os paraenses”, afirma.