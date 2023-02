Adenirson Lage, o cara do Rainha das Rainhas

É impossível falar em Rainha das Rainhas e não se lembrar da figura de Adenirson Lage. O jornalista e cerimonialista esteve à frente do concurso por mais de duas décadas. Ele nos deixou em setembro do ano passado, mas seu trabalho impecável jamais será esquecido.

“Engana-se quem pensa que o Lage foi apenas um Mestre de Cerimônias do evento. No dia do concurso, era um observador atento aos prazos, aos desfiles e, por diversas vezes, socorreu as candidatas, por conta das fantasias ou que passavam mal”, diz a viúva de Adenirson, Lucinha Lage.

O jornalista foi responsável também pela padronização no tamanho e peso das fantasias, ficando permitido até dois metros de altura e no máximo vinte quilos, tudo para tornar as apresentações mais bonitas e confortáveis para as candidatas.

Adenirson Lage com a Rainha das Rainhas do Carnaval 2016, Tereza Haianne Souza Araújo (Arquivo O Liberal/Cristino Martins)

E nada passava despercebido ao olhar atento de quem tinha experiência de sobra. Se alguém atrasava para chegar, lá estava ele em ação. Se o jurado tinha dúvida, Lage esclarecia tudo. Era uma verdadeira enciclopédia em conhecimento sobre regras e soluções práticas nas situações mais urgentes.

“Após o concurso, por diversas vezes, de madrugada, ele saia direto para a redação do jornal, para acompanhar a edição das fotos”, revela Lucinha.

Ela ainda conta que é esse profissionalismo, dedicação e carinho que o marido teve pelo concurso que vai lembrar a cada nova edição do Rainhas. “Essas eram suas marcas registradas e, com orgulho, serão sempre reconhecidas pela sociedade”.