Rainha das Rainhas 2024: 3,7 milhões de pessoas acompanharam a transmissão do portal O Liberal

A transmissão da 76ª edição do Rainha das Rainhas, maior concurso de beleza e fantasia do Brasil, feita pelo portal O Liberal foi acompanhada por 3,7 milhões de pessoas. Entre as 13 candidatas na disputa, Fernanda Costa, de 21 anos, da Assembleia Paraense, se consagrou a rainha do carnaval paraense.

"Nossos números de audiência e engajamento com a transmissão e cobertura do Rainha das Rainhas 2024 mostram a força da credibilidade que o Grupo Liberal emprega em todos os seus projetos, e com um evento desta magnitude não teria como ser diferente. O compromisso de nossas equipes, formadas por profissionais de diversas áreas, em entregar um conteúdo de qualidade para nosso público se reflete nos números grandiosos que alcançamos nesta edição. E estamos muito felizes com o resultado", diz Felipe Melo, diretor de Conteúdo do Grupo Liberal.

Tarso Sarraf, coordenador-geral da transmissão do evento, fala que a integração entre as plataformas foi um diferencial para chegar à marca de 3 milhões de espectadores. “Foi uma participação integrada entre a redação, setor comercial, redes sociais e outros núcleos. Na nossa cobertura estamos falando de mais de 200 pessoas trabalhando. Pela primeira vez, a transmissão foi toda digital e fizemos o melhor”, pontua o fotógrafo.

"Acho que os números que registramos nesta cobertura multiplataforma consolidam não só a força digital do Grupo Liberal, como a tradição do Rainha das Rainhas. Para toda a equipe foi um grande desafio e a expectativa era enorme, já que foi o primeiro ano em que a transmissão foi totalmente digital. E quando a gente chega a um número como esse, acho que podemos dizer que foi um sucesso", afirma Anna Peres, editora executiva do digital do jornal O Liberal.

