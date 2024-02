Rainha das Rainhas ao vivo: assista a transmissão completa do concurso de 2024

Quem perdeu a transmissão ao vivo do portal oliberal pode rever tudo o que aconteceu durante a noite da sexta-feira (23/02) e a madrugada deste sábado (24/02) no Rainha das Rainhas no youtube de Oliberal.com. O concurso. A transmissão durou cerca de cinco horas e foi assistida por milhares de pessoas em todo o Brasil

Quem ganhou o Rainha das Rainhas 2024?

O concurso elegeu a jovem Fernanda Costa, de 21 anos, da Assembleia Paraense, a rainha do carnaval paraense. Ao todo 13 candidatas de diversos clubes sociais do Estado disputaram o título.

Quem foram as quatro princesas do Rainha das Rainhas 2024?

As quatro princesas do Rainha das Rainhas 2024 são: Letícia Moraes, do Casota; Giselly Geise do Guará Acqua Park; Evelyn Moreira, do Pará Clube e Taís Malato, do Paysandu. Elas ocuparam respectivamente o segundo, terceiro, quarto e quinto lugares gerais no concurso.

Confira a classificação geral do Rainha das Rainhas 2024

1- Fernanda Costa - Assembleia Paraense

2- Letícia Moraes - Casota

3- Giselle Geise - Guará Acqua Park

4- Evelyn Moreira - Pará Clube

5- Taís Malato - Paysandu

6- Ana Karina Rodrigues - Grêmio Literário Português

7- Natália Leão - Cassazum

8- Heloysa Rodrigues - Clube de Engenharia

9- Ana Maria Marques - Tênis Clube

10- Lídia Negrão - Clube dos Advogados

11- Ingrid Kácia - Tuna Luso

12- Victorya Nascimento - Bancrévea

13- Gabrielle Costa - Clube do Remo