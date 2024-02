Rainha das Rainhas 2024: Fernanda Costa fala sobre primeiros dias de reinado e repercussão do título

Fernanda Costa, campeã do título de Rainha das Rainhas de 2024, começa sua primeira semana de reinado com uma visita à Redação Integrada do Grupo Liberal. Em entrevista ao vivo ao programa Tarde Mais Liberal, com apresentação de Elisa Vaz, nesta segunda-feira (26), a soberana do carvanal paraense 2024 falou sobre os primeiros dias como rainha, a repercussão do título e deu mais detalhes sobre sua preparação para a apresentação.



A rainha do carnaval paraense diz que ainda não consegue acreditar e fala sobre realização pelo grande trabalho de anos para esse momento. "São várias emoções que passam por mim. Agora estou sentindo um alívio e a sensação de dever cumprido, por que realmente foram muitos anos trabalhando e me preparando para isso. Então eu estou muito realizada e satisfeita com o meu trabalho e o da minha equipe", disse a soberana.

Ainda sobre os primeiros dias de reinado, Fernanda falou da emoção e rotina agitada de rainha: "Nesse final de semana não consegui dormir ainda. Fico anestesiada com tanta alegria. E sem falar nos compromissos, que são muitos. Mas eu sempre quis tanto isso, que estou aproveitando cada segundo".

A apresentação da campeã de 2024 teve até repercussão nacional. O blogueiro Hugo Gloss compartilhou nas redes sociais o vídeo da performance de Fernanda nas redes redes sociais e a soberana comemorou o interesse do público de outras regiões do país em conhecer o tradicional concurso. "Eu recebi muitas mensagens de pessoas de fora do estado e tenho adorado isso. É uma coisa que me deixa muito feliz. Eu acho que esse concurso tem muito potencial, mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas não valorizam o que é cultural no norte do país, e essa é uma oportunidade muito boa. Espero que esse interesse só aumente e que seja disso pra mais", disse.

"Acho que isso tem muito a ver com a Alane, que está no BBB. Ela sempre fala do concurso no programa e muitas pessoas tem procurado saber mais sobre. O Rainha pode ser ainda maior. Para nós paraenses traz muita nostalgia e é uma tradição, espero que com essa visibilidade a gente possa levar o concurso cada vez mais longe", completou a campeã.

Fernanda deu mais detalhes sobre como foi a etapa de seleção da representante do clube que defendeu e sobre sua preparação, que, segundo ela, iniciou muito antes de receber a notícia definitiva de que seria a candidata da Assembleia Paraense de 2024. "Eu participei primeiro de uma seleção interna, onde 'disputei' com outras 10 meninas. Mas antes mesmo de ter um clube, eu já estava me preparando. No ano passado mesmo eu já tinha decidido que iria participar", explicou.

Com a fantasia “Lígia e o Mundiverso, uma poderosa mulher com habilidades de se comunicar apenas com o olhar”, Fernanda Costa conquistou os jurados na noite de sexta-feira (23), durante os desfiles e apresentações.

Sobre preparação e escolha do tema, ela revelou que nas primeiras conversas com a sua coreógrafa, Aline Dias, ela não soube qual seria seu tema mas recebeu um conselho que, para ela, foi essencial para a boa execução da performance. "Agora que tudo já foi revelado, eu posso falar. A minha coreógrafa, logo no comecinho, não me falou qual seria o tema, mas me sugeriu fazer aulas de circo, que iria me ajudar. E isso foi muito importante para eu ter a força na hora de fazer os movimentos e até mesmo para sustentar a fantasia", revelou Fernanda. E a atriz completou: "Além do concurso, como artista, me senti muito completa. Nunca tinha feito circo. E tudo isso agregou muito".

Fernanda comentou sobre a energia que recebeu do público na hora da apresentação. Segundo ela, o espaço estava muito aconchegante e o fato de ter as torcidas bem próximo das candidatas deu uma força a mais. "Quando a gente sente que começa a pesar a fantasia, o público grita e dá um ânimo. Isso com certeza é muito importante pra todas nós nessa hora e pra mim acho que foi essencial na vitória", descreveu.

No momento da apresentação, Fernanda explica qual o momento mais desafiador. Para ela, os minutos antes de subir ao palco e enfrentar o nervosismo e ansiedade para manter o foco foram os mais 'difíceis'. "A gente fica muito nervosa antes de subir. Mas minha coreógrafa me tranquilizou muito e dizia pra eu pegar o entusiasmo da torcida da candidata anterior pra mim, pra me dar energia. Foi o que eu fiz e deu certo", pontuou.

"Na hora que subi no palco eu estava totalmente entregue. Não me preocupei se ia cair, se o botão não ia funcionar, apenas vivi o momento. Eu tava muito feliz mesmo e acho que os jurados conseguiram perceber isso', finalizou.

Quando questionada sobre os próximos passos do seu reinado, Fernanda conta a vontade de seguir com a carreira artística, focando no teatro, e fala sobre o leque de oportunidades que o concurso a ofereceu. "Pretendo usar essa visibilidade que o concurso proporciona e todas as oportunidades para a minha carreira no teatro, que é minha paixão. Mas são muitas possibilidades, ainda estou analisando, na verdade", explicou sobre o futuro da soberana do carnaval paraense de 2024.

Fernanda morou durante 4 anos em São Paulo, estudando teatro, e conta que os amigos da capital paulista ficaram fascinados ao conhecer mais o concurso. "Era até difícil de explicar, eu falava que ia usar uma fantasia que era super pesada e faria coreografia. Mas acho que eles só entenderam quando viram na hora. Eles acompanharam tudo e ficaram encantados com o concurso. Eu fico muito feliz de poder apresentar para outras pessoas que não são paraenses o que é o Rainha", pontuou a bailarina.

Ao final, Fernanda falou sobre o que considera essencial para as garotas que pretendem disputar o título e viver essa experiência. Para ela, ter confiança e dedicação são os pontos principais para conquistar a coroa de soberana do carnaval paraense. "As vezes entramos em um lugar de comodismo. É uma exposição que nem sempre é fácil de lidar, nós recebemos muitas críticas. Mas seja confiante, acredite que você tem potencial. Tem que ter muita dedicação, abrir mão de algumas coisas para estar sempre nos ensaios, mas, no final, vale a pena. Além, claro, do apoio da família. Eu recebi um apoio muito grande da minha, que me deu forças durante toda esse processo", concluiu a campeã do concurso de fantasia e beleza do carnaval paraense 2024.

Rainha das Rainhas poderá se tornar Patrimônio Histórico do Pará

O concurso de beleza e fantasias Rainha das Rainhas pode virar patrimônio histórico do Pará. A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, afirma que a organização da festa fez uma solicitação junto à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).



“Esse concurso é muito importante para a sociedade porque é o único concurso que tem hoje no Brasil, os outros acabaram, os que eram mais antigos. E o Rainha das Rainhas, estamos em busca que ele seja parte do patrimônio histórico do Pará, estou dando entrada na Assembleia Legislativa e vamos fazer do concurso parte do patrimônio do Estado, porque todo mundo é apaixonado pelo Rainha das Rainhas”, pontua.