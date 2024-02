Rainha das Rainhas 2024: maquiador da campeã fala sobre detalhes da preparação

A grande campeã do Rainha das Rainhas 2024, Fernanda Costa, foi vitoriosa com a fantasia “Lígia e o Mundiverso, uma poderosa mulher com habilidades de se comunicar apenas com o olhar”. Jr Fiel foi o responsável pelo cabelo e maquiagem da vencedora.

Segundo o artista, que já tem experiência no concurso de fantasia e beleza, a imaginação tinha que ser um ponto alto da maquiagem da candidata da Assembleia Paraense. "Buscamos puxar um pouco por esse lado futurístico e moderno. Como ela está toda em azul, prata e laranja, a maquiagem foi muito direcionada ao prata. E a tonalidade de rosa na pálpebra, só para dar um quente a mais, um charme a mais, um ar mais delicado, mais feminino, e ficou incrível", explicou Jr Fiel.

O maquiador ainda completou dizendo que a maquiagem não é decidida somente por ele, e sim por toda a equipe para que tudo converse no resultado final. "Nós decidimos em conjunto, principalmente com o estilista, além da Aline e da Bruna, tudo para que a maquiagem respeite, acima de tudo, o tema. Isso é muito importante", explicou o artista.