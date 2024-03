Rainhas das Rainhas 2024: emoção envolve 76ª edição do concurso que coroou Fernanda Costa; vídeo

Uma semana após o Rainha das Rainhas 2024 brilhar na Assembleia Paraense, o público vai sentir uma nova emoção. Nesta sexta-feira (1º), detalhes sobre a apresentação das 13 candidatas e sua performance no grande dia foi liberado em um vídeo exclusivo produzido pela @rypermidiaoficial.

Nas imagens, Monã Vianna, Rainha das Rainhas 2023 se despede da coroa.

Na edição 76 do concurso, 13 candidatas se apresentaram no RR, que consagrou Fernanda Costa, da Assembleia Paraense, como a coroada deste ano, na última sexta-feira (23). Ela performou com a fantasia “Lígia e o Mundiverso, uma poderosa mulher com habilidades de se comunicar apenas com o olhar”.

Letícia Moraes, do Casota; Giselle Geise, do Guará Acqua Park, Evelyn Moreira, Pará Clube; e Taís Malato, do Paysandu; receberam os títulos de Primeira Princesa, Segunda Princesa, Terceira Princesa e Quarta Princesa, respectivamente.

Desfilaram ainda: Ana Karina Rodrigues, do Grêmio Literário Português; Natália Leão, do Cassazum; Heloysa Rodrigues, do Clube de Engenharia; Ana Maria Marques, do Tênis Clube; Lídia Negrão, do Clube dos Advogados; Ingrid Kácia, da Tuna Luso; Victorya Nascimento, do Bancrévea; e Gabrielle Costa, do Clube do Remo.