Caravana das Rainhas inicia preparativos para o maior concurso de beleza e fantasia do Brasil

O Rainha das Rainhas 2025, o maior concurso de beleza e fantasia do Brasil, já iniciou os preparativos nesta segunda-feira (04). Foi realizado o primeiro dia da “Caravana das Rainhas”, projeto inédito que leva a Rainha das Rainhas de 2024, Fernanda Costa, e as quatro princesas, Letícia Moraes, Giselly Geise, Evelyn Moreira e Taís Malato, para visitar os clubes já confirmados para a 77ª edição do concurso.

O diretor social do Guará Park, em Castanhal, Junior Freitas, primeiro local a ser visitado, destacou a importância da visibilidade do projeto para as princesas e para a Rainha. “O concurso é algo que dá uma visibilidade muito boa para os clubes, principalmente para nós, o Guará Park. Então, todos os anos que podemos participar, nós vamos participar. As expectativas para o ano que vem são das maiores, principalmente agora que estamos percebendo que o grupo Liberal está dando uma visibilidade ainda maior para as candidatas classificadas entre as cinco. E não apenas para a Rainha”, disse Junior.

Rainha das Rainhas e as princesas com Junior Freitas, diretor sócio do Guará Park (Imagem: Igor Mota/O Liberal)

“Eu amei essa iniciativa do Liberal em trazer, em mostrar mais das princesas, da Rainha e falar um pouquinho mais sobre o que é o concurso e, além de tudo, também trazer esse marketing, essa visibilidade para os clubes que estão apoiando”, contou Giselly Geise, segunda princesa do concurso 2024 e representante do Guará Park. “Nós temos um contato tão pouquinho ali em fevereiro, e acredito que é muito importante para o concurso também, porque o Rainha é muito mais do que só fevereiro, e colocar a Rainha em evidência sempre, e as princesas também em evidência, que é uma iniciativa um pouco diferente, é muito significativo tanto para nossos clubes, onde nos classificamos, quanto para nós meninas que estamos levando a nossa imagem adiante, levantando essa coroa também”, comentou Taís Malato, quarta princesa do concurso 2024 e representante do Paysandu.

Logo após a visita ao Guará Park, foi a vez da Associação de Desportos Recreativa Bancrévea (Bancrévea), em Belém, receber a caravana das rainhas. O clube já começou os preparativos para o concurso e promete muitas surpresas. “Já falo que está quase tudo preparado, acredite se quiser, e vamos ter surpresas. Eu não posso falar, porque senão o meu estilista puxa a minha orelha, né? E realmente não tenho como falar agora antecipado. Se Deus quiser, 2025 traz muita novidade e o Bancrévea vai surpreender”, afirmou Mára Santiago, presidente do Bancrévea.

Rainha das Rainhas e as princesas com a presidente do Bancrévea, Mára Santiago (Imagem: Igor Mota/O Liberal)

O último clube do primeiro dia a receber a caravana das rainhas foi a Associação dos Sargentos QESA, Cabos, Soldados e Taifeiros da Aeronáutica (Casota), em Belém, que também prepara uma surpresa para o concurso e quer conquistar o título de Rainha das Rainhas em 2025. “A gente está preparando o melhor, porque com a conquista da primeira princesa, vamos rumo à Rainha das Rainhas, conquistar o primeiro lugar. Então é uma grande surpresa que será revelada em 2025”, declarou Edinilton Sampaio, presidente da Casota, que afirmou ainda que participar do concurso trouxe grande visibilidade para a associação. “Com a conquista do segundo lugar, que foi a primeira princesa, não só a diretoria e o presidente, mas também os sócios se animaram, tanto que a rede social da Casota, em número de seguidores, aumentou bastante depois do concurso. Então estamos naquela expectativa; isso criou uma questão de honra, caráter, tudo, porque a Casota reacendeu nas mídias sociais”, relatou.

Rainha das rainhas e as princesas com a diretoria da Casota (Imagem: Wagner Santana/O Liberal)

“O Liberal está de parabéns pela iniciativa, porque assim, os clubes têm um papel fundamental no concurso, e essa interação, essa proximidade com eles, acredito que foi muito importante. Fora que poder lembrar os momentos com as meninas do concurso, fazer essa troca de experiências, foi um dia incrível. Nós fomos muito bem recepcionadas em todos os clubes, e foi maravilhoso”, avaliou Letícia Moraes, primeira princesa do concurso 2024 e representante da Casota. “Eu amei essa primeira experiência da Caravana das Rainhas. Primeiro porque tivemos a oportunidade de conhecer vários outros clubes. Eu mesma não conhecia o Bancrévea, não conhecia a Casota. Então, para mim, foi muito legal poder estar nesses clubes, conhecer os representantes deles, ser tão bem recebida e também ter esse tempo com as princesas, poder nos encontrar depois de tanto tempo e compartilhar nossas experiências. Foi muito, muito especial”, comentou Fernanda Costa, Rainha das Rainhas 2024, da Assembleia Paraense.

Neste segundo dia de ação promocional, que será realizada nesta terça-feira (05), a caravana das rainhas vai visitar os clubes Assembleia Paraense, Tuna Luso Brasileira (Tuna), Tênis Clube, Centro Social dos Suboficiais e Sargentos da Guarnição de Aeronáutica de Belém (Cassazum), Clube de Engenharia e Clube do Remo. “Quando sentamos para conversar sobre o que fazer para iniciar o projeto Rainha das Rainhas em 2025, surgiram várias ideias, e pensamos em algo que pudesse agregar aos clubes, às princesas e à Rainha das Rainhas de 2024. E conversamos com os diretores, que nos receberam muito bem e gostaram muito da ideia”, comentou Patrícia Lopes, integrante da coordenação do concurso Rainha das Rainhas. “A ideia é que possamos fazer um pré, durante e um pós-evento, de uma forma que possamos valorizar, mostrar as meninas, a beleza, para que elas possam se projetar, e que o concurso ganhe cada vez mais proporção, como já veio com a Alane no Big Brother. Hoje temos um alcance, acho que no mundo todo, todo mundo já fala em Rainha das Rainhas. Então isso para nós é uma honra. Precisamos colocar isso para o mercado, para a sociedade, e que venha 2025”, finalizou Patrícia.

Patrícia Lopes, integrante da coordenação do concurso Rainha das Rainhas, entregando o convite da 77ª edição, que será realizada em fevereiro de 2025, para o diretor sócio do Guará Park, Junior Freitas (Imagem: Igor Mota/O Liberal)

Declarado Patrimônio Cultural e Artístico Imaterial do Pará pela Assembleia Legislativa do Estado (Alepa), por meio da Lei Ordinária 10726 de 2024, o Rainha das Rainhas 2025 será realizado no dia 22 de fevereiro de 2025, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, com início das transmissões ao vivo a partir das 20h, em OLiberal.com e TV Liberal.