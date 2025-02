Rainha das Rainhas 2025: onde comprar ingressos para o evento?

A contagem regressiva para o Rainha das Rainhas 2025 já começou, e os fãs, do maior e mais tradicional concurso do Norte do país, não podem deixar de garantir presença no grande dia da competição que promete uma noite de glamour e muita emoção.

O Rainha das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense e com a proximidade do grande dia, cresce a expectativa do público para conhecer a nova soberana que reinará até 2026. A competição, que já faz parte do calendário festivo do Pará, promete mais um espetáculo inesquecível, reunindo beleza e tradição.

Onde comprar ingressos para o Rainha das Rainhas 2025?

A venda dos ingressos já estão no segundo lote e podem ser adquiridos ao valor de R$ 55 tanto de forma presencial, na Sede do Grupo Liberal, na Avenida Romulo Maiorana, 2473, quanto online através do site da Bilheteria Digital. Também haverá ingressos disponíveis no dia do concurso, porém, com virada de lote.

Transmissão ao vivo

Para quem não puder comparecer presencialmente, o Rainha das Rainhas 2025 terá transmissão ao vivo pelo portal Oliberal.com e também pela TV Liberal, permitindo que espectadores de todo o estado acompanhem cada detalhe da disputa.

O concurso Rainha das Rainhas 2025 tem o patrocínio do Centro Universitário Fibra.