Rainha das Rainhas: candidatas da edição 2025 visitam a rádio Liberal +

A Rádio Liberal + está recebendo, esta semana, as 13 candidatas que vão disputar o título de Rainha das Rainhas 2025. Nesta terça-feira (11), durante o quadro “Papo de Rainha”, do programa Tarde Liberal +, comandado pela jornalista Elisa Vaz, o público teve a chance de conhecer Pamela Caroline (Paysandu), Sâmmya Xavier (Bancrévea), Gabriela Macedo (Casota), Eliza Almeida (Cassazum) e Alana Moraes (Guará Park). A série de entrevistas encerra nesta quarta-feira (12) com as candidatas Loren Oliveira (Bragantino), Yanna Meireles (Pinheirense), Daniely Barbosa (Clube de Engenharia), Danny Santos (CSSA), Rebecca Sangalli (Assembleia Paraense), Lohane Lima (Remo), Nilvana Lopes (Tuna) e Pâmela Nascimento (Pará Clube). Na semana passada, o Papo de Rainha foi com as princesas e a Rainha das Rainhas 2024, Fernanda Costa.

Expectativa

Durante o bate-papo, as candidatas se apresentaram, falaram da expectativa, da visibilidade e da responsabilidade social que o concurso proporciona. Pamela Caroline, a candidata do Paysandu, iniciou a conversa falando da felicidade de representar um dos maiores times do Pará no concurso.

Para Alana, do Guará Park, foi uma surpresa participar da edição do Rainha 2025, uma vez que ela estava às vésperas de uma viagem, onde planejava passar um tempo fora do país. “Mas eu recebi o convite e mudei toda a rota”, conta a candidata.

A pedagoga Eliza Almeida diz que a felicidade é grande em participar do concurso, uma vez que esse desejo surgiu ainda na infância. Sâmmya Xavier do Bancrévea, trabalha como influenciadora digital e diz que o concurso veio para agregar, uma vez que também sempre teve o sonho de participar do concurso.

Gabriela Macedo, do Casota, disse que já tem uma experiência com as passarelas, uma vez que foi eleita a rainha do Festival do Abacaxi em 2023.

COP 30

A jornalista Elisa Vaz perguntou sobre a importância do concurso para a cultura do estado e Sâmmya Xavier destaca que o concurso traz visibilidade ao estado e para as pautas da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), “nós como candidatas temos o poder de influenciar com as pautas do meio ambiente”, pontua Sâmmya.

Pamela Caroline, nascida em Uruará, oeste do estado, diz que a participação do concurso tem relevância em vários aspectos, pois como moradora da região ela consegue mostrar ao público sobre suas vivências e também apresentar o concurso para a região oeste.

Alana Moraes diz que a sua fantasia traz uma temática que incorpora a Amazônia, que mostra a força e as potencialidades do Pará. “A minha fantasia dá ênfase para a COP 30 e estou com muita expectativa para este momento”, declara.

Para Gabriela Macedo, a COP 30 é um acontecimento histórico para Belém e o concurso é mais uma forma de abordar temas importantes que pautam as questões do meio ambiente. “Nós, como candidatas, temos essa função de propagar ainda mais essas causas do meio ambiente”, opina a candidata.

Eliza Almeida completa que a participação das candidatas nos meios de comunicação é uma forma de disseminar ainda mais esse debate. “Precisamos dialogar sobre esse assunto e sobre a importância da COP 30”, pontua.

Visibilidade

O concurso Rainha das Rainhas, além de um concurso de beleza e fantasia, é uma vitrine de novas oportunidades às participantes. A jornalista Elisa Vaz deu o exemplo de Alane Dias e a Rainha 2024, Fernanda Costa, que receberam algumas oportunidades após o reinado.

Pamela diz que não tem dúvida que o concurso promove e dá novas oportunidades às candidatas, uma vez que se trata de um concurso com tradição e visibilidade. “É um concurso de oportunidades”, pontua.

Alana destaca sobre o crescimento do concurso no mundo virtual, que acaba sendo um fator determinante na disseminação e aumento do público. Sâmmya concorda com as candidatas e acrescenta que o concurso vem a somar e que cada uma precisa saber aproveitar o momento de destaque. Eliza, candidata do Cassazum, acrescenta que é um momento de oportunidades e que cada candidata vai poder vivenciar esse momento da melhor forma. Gabriela Macedo diz que está feliz com a oportunidade e quer viver e aproveitar as oportunidades proporcionadas pelo concurso.

O evento

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. O evento será transmitido pelo portal o Oliberal.com e também, ao vivo, na TV Liberal. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra. O total de 13 candidatas vão disputar o título de Rainha das Rainhas 2025, que chega à 77ª edição.