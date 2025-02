Rainha das Rainhas: série de entrevistas na rádio Liberal + segue com as candidatas 2025

Nesta terça-feira, 11, às 15h30, segue a série de entrevistas do concurso Rainha das Rainhas, na rádio Liberal +. Nesta semana, o público vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as candidatas deste ano. Quem inicia com a série de entrevistas esta semana são: Pamela Caroline (Paysandu), Sâmmya Xavier (Bancrévea), Gabriela Macedo (Casota), Pâmela Nascimento (Pará Clube), Eliza Almeida (Cassazum) e Alana Moraes (Guará Park).

O quadro “Papo de Rainha”, do programa Tarde Liberal +, comandado pela jornalista Elisa Vaz, foi criado com a finalidade de falar mais sobre o tradicional concurso de beleza e fantasia da região norte, o Rainha das Rainhas, e também é mais uma oportunidade do público saber mais sobre as candidatas deste ano. Ela também visitam o programa do Markinho Pinheiro, na Rádio Liberal FM.

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. O evento será transmitido pelo portal o Oliberal.com e também, ao vivo, na TV Liberal. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra. O total de 13 candidatas vão disputar o título de Rainha das Rainhas 2025, que chega à 77ª edição.

A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) é um dos temas abordados durante a entrevista, uma vez que o evento será este ano em Belém e, por meio do concurso, muitas pautas sobre flora, fauna, lendas e cultura da Amazônia são pautadas por meio das fantasias e performances das candidatas.

A coordenação do concurso reforça seu compromisso ambiental e, pela primeira vez, a faixa da vencedora será confeccionada na cor verde, simbolizando a importância dos debates ambientais e celebrando o momento histórico da cidade como palco de um evento mundial.

O Rainha das Rainhas é considerado um dos maiores concursos de beleza do Brasil e declarado Patrimônio Cultural e Artístico Imaterial do Pará. Participam do Rainha das Rainhas 2025 os clubes sociais: Assembleia Paraense, Casota, Guará Park, Pará Clube, Paysandu, Cassazum, Clube de Engenharia, Tuna Luso Brasileira, Bancrévea, Clube do Remo, Pinheirense, CSSA e Bragantino.