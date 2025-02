Rainhas das Rainhas: candidatas visitam o Centro Universitário Fibra

As 13 candidatas do Rainha das Rainhas 2025 visitaram, na tarde desta quinta-feira (13), o Centro Universitário Fibra, que é um dos patrocinadores do concurso. As candidatas tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o centro universitário, de ter um contato maior com o público, já que os estudantes vibraram de perto com o desfile de cada candidata. Além de que receberam um brinde e participaram do coquetel. Nesta sexta (14), as candidatas vão visitar o Hemopa.

A parceria entre a Fibra e o Grupo Liberal, por meio do Rainha das Rainhas, é uma forma de fomentar a cultura do estado e também de incentivar a educação. Esse é mais um ano em que a instituição vai premiar a Rainha das Rainhas com uma bolsa integral para um curso escolhido pela vencedora, exceto o curso de medicina, que iniciou este ano na universidade. E para as quatro princesas são disponibilizadas bolsas parciais.

Vicente Noronha, reitor do Centro Universitário, declarou que é uma honra firmar mais um ano de parceria com o concurso, uma vez que ele reconhece a importância e a tradição do evento. “É um concurso que já existe há 77 anos e é uma programação que faz toda a diferença para o carnaval do Brasil. É um evento que deixa marcas a cada ano e, para nós, é essencial unir a a arte, a cultura e a educação”, pontua o reitor.

Para o reitor, esse ano o concurso vai ter um diferencial por causa da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém. “O mundo quer saber sobre nossa cultura e peculiaridades e e o Rainhas das Rainhas faz parte de todo este movimento, sem dúvida alguma”, acrescenta o reitor.

Patrícia Lopes, que faz parte da equipe de coordenação do concurso e agradece pela parceria que o Centro Universitário Fibra vem estreitando com o Grupo Liberal ao longo dos anos. Patricia falou que o principal legado que uma pessoa pode deixar é o conhecimento e incentou as candidatas a aproveitarem a oportunidade. “Meninas, a vencedora vai ganhar um carro e uma bolsa de estudo. A graduação muda nossa mentalidade e por meio do estudo podemos conquistar nossos sonhos e mudar outras vidas. Portanto, aproveitem essa oportunidade”, pontuou Patrícia Lopes.

Taís Malato é a 4ª princesa de 2024,, representou o Paysandu, ela agradece a oportunidade que o concurso proporcionou, pois ela está cursando o 9º semestre do curso de farmácia na Fibra. “Quando eu ganhei essa oportunidade eu transferi para a Fibra e aqui eu sempre fui muito bem recebida. Já participei de congressos e aproveito todas as oportunidades que a universidade proporciona. É um prêmio maravilhoso”, agradece Taís Malato.

A Rainha das Rainhas 2024, Fernanda Costa, marcou presença na visita ao Centro Universitário e disse que passou uma espécie de filme em sua cabeça, pois ela recorda que no ano passado ela viveu a mesma experiência que as candidatas vivenciaram. “É muito positivo testemunhar essa parceria da Fibra com o concurso, pois ainda hoje os concursos de beleza sofrem com o estereótipo de futilidade. Essa parceria mostra que é possível aliar o universo do concurso com a educação”, pontua a Rainha 2024.

O evento

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. O evento será transmitido pelo portal o Oliberal.com e também, ao vivo, na TV Liberal. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra. O total de 13 candidatas vão disputar o título de Rainha das Rainhas 2025, que chega à 77ª edição.

O concurso Rainha das Rainhas 2025 contará com a participação de 13 clubes sociais: Pamela Caroline (Paysandu), Sâmmya Xavier (Bancrévea), Gabriela Macedo (Casota), Eliza Almeida (Cassazum), Alana Moraes (Guará Park), Loren Oliveira (Bragantino), Yanna Meireles (Pinheirense), Daniely Barbosa (Clube de Engenharia), Danny Santos (CSSA), Rebecca Sangalli (Assembleia Paraense), Lohane Lima (Remo), Nilvana Lopes (Tuna) e Pâmela Nascimento (Pará Clube).