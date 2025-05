‘Show das Divas’ estreia nesta terça (06) no Theatro da Paz, em Belém; saiba mais

Estreia nesta terça-feira (06), às 20h, o espetáculo solidário "Show das Divas", realizado pelo grupo "Amigas Solidárias". O evento acontece no Theatro da Paz, em Belém, e conta com a participação de diversas artistas regionais, como Carla Sousa, Gigi Furtado, Ingrid Serruya, Valéria Paiva, entre outras. Os portões serão abertos às 19h, e os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 200 - no caso da meia-entrada, é solicitada a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Inspirado no "Show das Divas" de 1999, em Las Vegas, que reuniu artistas como Tina Turner, Diana Ross e Whitney Houston, a versão paraense traz cantoras locais interpretando sucessos dos anos 70 e 80. No total, 16 artistas participam do evento, que, assim como o original, tem como objetivo arrecadar fundos para ações sociais.

Artistas celebram a união entre música e solidariedade

Ingrid Serruya, que interpretará Gloria Gaynor e Yvonne Elliman, destacou a importância do evento. "Me sinto muito honrada de poder fazer o bem ao próximo, na atividade que mais gosto, que é levar música boa para as pessoas, e com isso, beneficiar os que mais precisam. Se todos os seres humanos fizessem um pouquinho a mais para beneficiar o próximo, isso faria uma diferença muito grande no mundo. Além disso, cantar no Theatro da Paz é um sonho pessoal. Um teatro belíssimo e histórico que já recebeu artistas fantásticos em seu palco. Só de estar neste palco, um verdadeiro templo sagrado das artes, já é muito especial".

"Usufruir do majestoso Theatro da Paz, que é um patrimônio histórico e cultural da nossa cidade, é uma honra. Como nosso 'Show das Divas' é uma produção grandiosa e inovadora, não poderia haver palco mais adequado. É uma emoção enorme para nós e para todo o elenco", destacou Ana Paula Teixeira, presidente do grupo "Amigas Solidárias.

Valéria Paiva, que homenageará Cyndi Lauper, compartilhou sua expectativa: "Vou interpretar Cyndi Lauper com todo o amor e com toda a minha alma, porque ela foi uma grande referência na minha carreira. E fazer isso no Theatro da Paz é a realização de um sonho. Vai ser a minha segunda apresentação neste espaço, mas vai ser como a primeira vez".

A artista também destacou a importância de se apresentar ao lado de outras artistas. "Cantar no Theatro da Paz com artistas que eu admiro é difícil de acreditar. São várias artistas com estilos diferentes, e eu admiro cada uma na sua particularidade. Então, vou interpretar uma grande diva ao lado de outras artistas e ainda vamos estar ajudando uma importante causa social. Vai ser um momento único".

Toda a renda será revertida para obras sociais

Ana Paula Teixeira ressaltou o propósito do evento ao destacar que toda a renda arrecadada será destinada às obras sociais da instituição. Segundo ela, atualmente os esforços estão voltados para o apoio à Missão Belém, onde está prevista a construção de uma nova sala de catequese.

Serviço:

Local: Theatro da Paz

Data: 6 de maio de 2025

Horário: Portões às 19h | Show às 20h

Ingressos: Inteira, a partir de R$100 | Meia-entrada: a partir de R$50 mais 1kg de alimento não perecível

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)