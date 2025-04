Tributo à Clara Nunes, brega e rock marcam a agenda cultural desta sexta em Belém

Em comemoração à trajetória artística de Clara Nunes, a paraense Gigi Furtado realiza o espetáculo “Um Conto de Areia" na Casa Apoena, nesta sexta (25). A artista considerada uma das vozes mais emblemáticas do samba terá seus clássicos interpretados pela cantora e seus convidados Brenda Moraes, Rutth Costa, Jeff Moraes, Fábio Moreno, Iara Me e Eduardo Du Norte, a partir das 21 horas.

No mês em se recorda a morte da cantora mineira, há 42 anos, Gigi sobe ao palco para recordar os clássicos da intérprete de "O Mar Serenou". Clara, que deu início à carreira, em programas de rádio de Belo Horizonte, é uma das inspirações da paraense e sua música marcou um momento emblemático na carreira de Furtado.

Gigi realiza tributos à Clara Nunes há cerca de 13 anos. Os shows são uma forma de retribuir à sambista, já que, foi por meio de suas músicas que a paraense conquistou o público. "Quando ela [a música de Clara] entrou na minha vida, foi esse divisor de águas. Fazer o tributo é uma forma de agradecer”, conta.

"Além de cantora, Clara também foi uma grande pesquisadora dos ritmos afros e defensora das religiões de matriz africana. Eu acho que ela será sempre lembrada com muito carinho, por estes, não só por sambistas, que são adeptos de religiões de matriz africana. É difícil você encontrar alguém que não lembre de Clara com carinho. Eu escuto Clara porque ela realmente foi muito incrível no trabalho dela. E não foi só incrível aqui no Brasil. Fora do Brasil também deixou sua marca”, destaca a cantora.

Outras opções de shows e festas

Ao redor da Cidade das Mangueiras, há outras programações culturais para todos os gostos. Para os amantes do brega paraense, a Casa da Seresta realiza a 5ª edição do baile "Brega Saudade". A partir de 21h, a DJ Denise Nery sobe ao palco, seguida de Lucyan Costa e Luiz Guilherme, que prometem agitar a noite dançante com clássicos que marcaram gerações. Os "begueiros" também podem conferir o show "Toca Pará", comandado pela cantora Maria Lu e banda e o DJ Me Gusta, no Espaço Cultural Apoena, a partir das 20 horas.

Para quem busca uma noite regada à rock, o Manga Pub preparou uma noite animada sob o comando da banda B3. O grupo que traz no vocal principal a cantora Camila Barbalho, se apresenta no pub localizado na avenida Brás de Aguiar a partir das 22h30.

Trazendo muito pop rock e músicas autorais, o cantor Jairo Lenz apresenta o seu novo EP a partir das 20h, no Núcleo de Conexões Ná Figueredo. Neste trabalho, o artista combina elementos da música popular com influências contemporâneas, criando uma sonoridade única que promete envolver o público.

A sexta também é dedicada aos fãs da aclamada banda Coldplay, que mistura um rock alternativo ao pop eletrônico. A banda Coverplay – Coldplay Cover - está comemorando 12 anos de história e vai celebrar o marco junto aos fãs, em grande estilo, no Studio Pub. A abertura do show será por conta do grupo Imagine Dragons Cover, que dará início à noite que seguirá com os maiores sucessos da banda comandada por Chris Martin, como "Viva La Vida", "Paradise", "The Scientist", "Clocks" e "Fix You".

Os apaixonados por samba, reggae, pop-rock e brasilidades têm a festa "Sensation" como uma opção para aproveitar a última sexta de abril. O evento realizado pela casa Ôvibe traz Mariza Black, às 21h30, e Marina e os Leones a partir de 00h para comandar a noite paraense. Para quem também adora um bom pagode, o Vila Container apresenta o “Feitiço da Vila” com grupo Irreverência, às 20h, no bairro Nazaré.