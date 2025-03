Brega raiz, nostalgia e vozes femininas marcam a agenda musical desta sexta em Belém

Para quem curte o melhor do brega, a sexta-feira (28/03), promete ser animada em Belém, com duas festas que celebram o ritmo paraense. A partir das 19h, o Espaço Cultural Apoena, localizado na Av. Duque de Caxias, 450, no bairro do Marco, recebe mais uma edição da "Sexta Bregosa". O evento contará com discotecagem do DJ Márcio Lins e show do cantor e compositor Lucyan Costa. Os ingressos estarão à venda no dia por R$ 20.

Lucyan Costa destaca a expectativa para essa edição, que marca o retorno do evento após uma pausa devido a reformas no espaço. "Espero aquele reencontro com a galera dançando muito no meio do salão, naquela energia que só a ‘Sexta Bregosa' tem, dos pares coladinhos mostrando os passinhos naquele Brega Saudade que toca o coração", afirma o cantor.

O repertório da noite trará clássicos dos anos 80 e 90, influenciados pela memória musical de sua infância e adolescência, junto com faixas autorais do seu primeiro álbum, "A Volta do Brega Raiz". Entre as canções obrigatórias no show está "Ao Pôr do Sol", de Teddy Max, considerada um hino para os amantes do gênero.

Lucyan também adianta que, além de atender aos pedidos do público por clássicos como "Amor Amor", de Magno, um dos momentos mais esperados da noite é a execução da música "Sexta Bregosa", composta em homenagem à própria festa.

"O público que frequenta já conhece, canta e dança. É muito bacana a energia que fica na hora, bate uma felicidade de ver a galera cantando e dançando uma música sua", destaca o cantor.

Segundo o artista, a festa, além de ser uma celebração do brega, também funciona como uma vitrine da cultura paraense para os turistas que frequentam a casa de show. "Me sinto muito feliz de poder estar à frente dessa festa e contribuir para que esse nosso estilo musical, que é patrimônio cultural e imaterial, seja mais conhecido e valorizado", acrescenta Lucyan.

Já no Centro Histórico de Belém, a Casa Apoena, localizada no bairro da Cidade Velha, recebe hoje uma homenagem à lendária casa de shows Apororoca, com o evento "Baile da A Pororoca". A festa contará com o DJ Maluquinho, que assume o comando da pista ao lado de convidados de peso, como DJ Dinho, Musa, Ney Belém, Loren Love, Gabriel Pompeu, Marquinhos Pará, Duda Blue e Romeu. A programação começa às 21h, e os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente por R$ 20 via Pix ou pelo site Sympla.

DJ Maluquinho é dono de sucessos como "Wal Pescador", "O Meu Amor" e "Eloá". (Divulgação)

Com uma trajetória de quase 30 anos, DJ Maluquinho acumula história na cena musical paraense e traz um show repleto de sucessos e nostalgia. "Esse show vai ser um espetáculo porque serão dez atrações no estilo de festival. O público pode esperar coisas boas, músicas de puro sentimento e muita nostalgia, lembrando como acontecia na Apororoca", comenta o DJ.

No repertório, o DJ reunirá vários clássicos do brega, como "Wal Pescador", "O Meu Amor" e "Eloá", além de outros clássicos que marcaram época e prometem embalar os fãs do gênero. "Já estou nessa carreira há 30 anos e fizemos o Baile da Apororoca resgatando as melhores lembranças dessa época. A galera gostou demais!", celebra Maluquinho.

Programação musical diversificada

O "rolê" para os ecléticos também está garantido. Ainda na sexta-feira, o Ôvibe Party Hostel e Artes, localizado no bairro de Nazaré, em Belém, vai receber a partir das 21h a apresentação da Marina e os Leones, que irão passear musicalmente do reggae, reggaeton, poprock e brasilidades. Às 23h, quem assume a festa é a cantora Mariza Black com muito samba e Música Popular Brasileira (MPB). A entrada para a festa é gratuita até às 21h.

Na Vila Container, também no bairro de Nazaré, as cantoras independentes Jheni Cohen e Malu Guedelha chegam com suas vezes potentes trazendo um repertório recheado de músicas brasileiras, pop e muita energia para o show "Cantam Elas", onde as artistas potencializaram as vozes femininas.

O restaurante Manga Jambú, localizado no bairro do Umarizal, traz o “Manga Retrô" com shows de Edu Souza, Na Medida e DJ Hunter. O happy hour chopp começa de 18h às 20h.