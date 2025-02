Confira as programações culturais desta sexta-feira em Belém

Esta sexta-feira (21) reserva uma grande variedade de festas em Belém, que já começa a receber programações com temáticas relacionadas ao carnaval, mas sem deixar de oferecer outras opções, como shows de rock, brega e muito mais.

Bregaço - Um Banho de Xeiro 2025

Os amantes dos bregas marcantes já têm sua festa garantida com o Bregaço da Casa Apoena, que nesta sexta-feira, leva ao público o bloco ‘Um Banho de Xeiro’, com a banda Xeiro Verde. A programação promete ser uma mistura de canções de brega e de carnaval, com a participação de diversos artistas da cena cultural paraense, além do agito dos Djs Junior Almeida e Marcio Lins.

A casa Apoena fica localizada Rua São Boaventura 171 – Cidade Velha. Os ingressos do primeiro lote para a festa custam R$ 15 e podem ser adquiridos pelo site Sympla.

Bloquinho dos Amiguinhos do Naberinha

Com uma programação voltada para o público infantil, o bloquinho ‘Amiguinhos do Naberinha’ traz uma festa recheada de eventos e entretenimento para toda a família. O evento conta com desfiles de fantasias, fanfarra pela rua, brincadeiras e recreações, balada kids e até concurso de melhor fantasia com um prêmio especial para o vencedor.

A programação acontece no Complexo Cultural Nabêra, localizado na R. São Boaventura, 268 – Cidade Velha. O ingresso para um adulto e uma criança custa R$ 50,00.

Bloco da Brvna

A folia do carnaval estará presente na festa ‘Bloco da Brvna’, que acontece na Liv Club e conta com diversas atrações que vão agitar a noite na capital.

O público presente contará com um stand de make de carnaval, para entrar no clima da festa, além de drinks temáticos, setlist de diversos DJs e o show de uma atração nacional surpresa.

A Liv Club fica localizada na R. Gaspar Viana, 1259 – Campina. Há diversas opções de ingressos com ou sem open Bar, que podem ser adquiridos no site Sympla.

Festa Late

programação inclui uma fusão de funk, technobrega/melody, pop e eletrônica, garantindo um evento animado e plural (Divulgação)

Após quase dois anos de pausa, a Festa Late está de volta e promete agitar Belém com a edição especial de Carnaval: CarnaLate!. O evento será realizado na próxima sexta-feira (21/02), a partir das 20h, no Mormaço, localizado no bairro da Cidade Velha, reunindo grandes atrações musicais e mantendo seu compromisso com a causa animal. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Shotgun, e mais informações podem ser encontradas nas redes sociais da festa @festalate.

O line-up traz uma diversidade de ritmos, com apresentações dos DJs Rony do Guamá, UIU, Coytada e Nat/Esquema, além da hostess Shayra Brotero e da banda Layse e Os Sinceros. A programação inclui uma fusão de funk, technobrega/melody, pop e eletrônica, garantindo um evento animado e plural.

Beatles Forever

Para quem procura uma noite de rock n’ roll clássico a opção é o show Beatles Forever, que acontece nesta sexta-feira, às 20h, no Studio Pub. A programação se trata de uma celebração à banda Beatles, com uma banda cover que promete tocar os maiores sucessos do grupo britânico.

Antes do show dedicado aos beatlemaníacos, o público presente também poderá curtir o som da banda Bode Velho, que subirá ao palco para esquentar a noite antes da Beatles Forever.

O Studio Pub fica localizado na R. Pres. Pernambuco, 277 - Batista Campos. Os ingressos do 1º lote para o show custam R$ 20 e podem ser adquiridos pelo site Sympla.

Na Mesa do Quintal

Os pagodeiros de Belém não ficaram sem festa nesta sexta-feira. A casa de show Quintal 500 já tem uma festa preparada para curtir pagode a noite inteira com shows de I Love Pagode e Vaguinho DB.

O Quintal 500 fica localizado na R. Gaspar Viana, 500 – Campina. A entrada na casa de show é gratuita a noite toda.

Santarém

Os santarenos vão poder curtir nesta sexta-feira (21) um autêntico carnaval de rua, graças à saída do bloco “Poraquê Folia”, que vai percorrer ruas dos bairros Salé, Mapiri e Liberdade. A programação se trata de uma iniciativa da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), por meio de um projeto que valoriza as manifestações carnavalescas de rua e incentiva os universitários a participarem de eventos culturais na cidade.

A concentração do bloco acontecerá às 17h30, na Unidade Tapajós da Ufopa, em frente à entrada principal. O arrastão sairá às 18h30 em um trajeto de cerca de 3 km que será embalado pelas tradicionais marchinhas de carnaval, apresentações artísticas, além de oficinas de confecção de máscaras e adereços.