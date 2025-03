Noite em Belém tem show de Baile do Boto, MPB no Quintal da Rizzo e rock no Studio Pub

Se engana quem pensa que o Carnaval termina na Quarta-feira de Cinzas. Para os foliões que ainda têm fôlego – e muita vontade de se divertir –, as festas de ressaca chegam com tudo para esticar a animação por mais alguns dias. A capital paraense oferece diversas opções culturais nesta sexta-feira (07/03), prometendo uma noite de muita música. Uma das atrações mais esperadas é o Baile do Boto, que acontece no Espaço Cultural Apoena, na esquina da Avenida Duque de Caxias com a Rua Antônio Baena, no bairro do Marco. A festa começa às 20h e conta com o DJ Megusta abrindo a pista de dança e o show do cantor Jorginho Gomez, conhecido como o Boto do Pará, acompanhado de seus dançarinos, também intitulados como "botos", em alusão à lenda, que vão dançar com o público a noite toda. Os ingressos estarão à venda na portaria por R$ 20.

O show propõe uma experiência imersiva na cultura paraense, misturando ritmos como brega, lambada, carimbó e acoxadinho. "O show do ‘Boto’ é um convite aos apreciadores dessa mistura Caribé-Pará, tendo a lambada e o brega como base, mas sempre com um olhar diferenciado para os sucessos atuais, fazendo releituras e adaptando para o swing do boto do Pará", explica Jorginho Gomez.

Jorginho Gomez, cantor e compositor que deu origem ao Baile do Boto (Arquivo pessoal)

Ele destaca que a expectativa para mais uma edição do evento é alta. "O público que já conhece a festa sabe que lá ninguém fica parado. Nosso objetivo é encher o salão com todo mundo dançando e cantando do início ao fim. Como a galera ainda está no clima de Carnaval, preparamos uma surpresa especial para essa despedida da folia de 2025”, disse o cantor.

O DJ Me Gusta já faz parte do Baile do Boto há mais de um ano e meio e reforça a parceria com Jorginho Gomez desde sua primeira apresentação no evento. Para ele, a energia do público e a conexão com o cantor tornam cada edição única. "O público é acolhedor e o Jorginho Gomez é um artista completo. Eu sempre fico ansioso esperando pelo próximo baile", acrescenta.

DJ Megusta (Arquivo pessoal)

A expectativa para esta edição está alta, e o DJ promete manter a tradição de surpreender o público com novidades musicais. "Sempre é uma surpresa o Baile do Boto e com muitas novidades musicais", afirma.

Para este show, ele preparou um repertório especial, misturando clássicos da música paraense, uma pitada de ritmos latinos e um toque carnavalesco para prolongar a folia. "Eu adoro o Baile do Boto por ser um público misto musicalmente, mas uma música que toca no coração de todos pra dançar no salão é Conquista, de Wanderley Andrade", revela.

Música brasileira e rock

Para quem prefere um show mais brasilidade, a opção é a apresentação do duo Malu e Jheni, das artistas independentes Malu Guedelha e Jheni Cohen, às 20h, na Vila Container, localizada na Avenida Magalhães Barata, no bairro de Nazaré. A entrada é gratuita.

Esse é o terceiro show que a dupla realiza e estão bem animadas. "Esperamos reunir muitas pessoas, principalmente por estarmos fazendo uma temporada inteira de março no espaço", diz a cantora Jheni Cohen.

Duo Malu e Jheni cantam na Vila Contêiner (Divulgação)

O projeto propõe um repertório que transita entre sucessos da MPB, rock nacional e pop, destacando a força das vozes femininas na música. "Nosso repertório é um tributo a vozes femininas e nacionais da música, que passeiam pelo rock, pop e MPB, sempre buscando nomes que já são inspiração para o nosso trabalho", conta Jheni.

A ideia do duo surgiu da vontade de ocupar os espaços culturais da cidade. "Sempre tivemos o desejo de tocar juntas pelas noites de Belém e ocupar esses espaços culturais, unindo as forças dos nossos trabalhos musicais e possibilitando esse encontro. Agora estamos concretizando esse projeto, e está sendo uma experiência incrível", finaliza a cantora.

Tributo ao Charlie Brown Jr. e outras programações

Os fãs do rock também terão programação garantida nesta sexta-feira. O Studio Pub, localizado na Rua Presidente Pernambuco, 277, no bairro Batista Campos, realiza um tributo aos 12 anos da morte de Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr. Os ingressos estão à venda pelo site da Sympla.

A programação da noite abre às 19h com a apresentação do DJ Junior Soares; depois, segue com um setlist especial de rock nacional de Cézar Filipe e Banda; e finaliza com o show da banda La Familia 013, interpretando os maiores sucessos do Charlie Brown Jr.

No bairro do Guamá, o Quintal da Rizzo será palco do show Sexta de Elite, reunindo três grandes nomes da música paraense: Allan Carvalho, Luis Girard e Manasses. A partir das 18h, o público poderá apreciar um encontro especial entre diferentes estilos dentro da MPB, criando uma atmosfera intimista e envolvente. Os ingressos já estão à venda para quem deseja aproveitar uma noite de boa música e conexão com a cultura local.

Já no bairro do Umarizal, o Manga Jambu traz uma proposta nostálgica com o evento Manga Retrô, apostando em sucessos que marcaram época. A programação inclui os shows de Andro e Banda, Banda Muvi e o DJ Hunter, garantindo uma trilha sonora diversificada que promete animar o público ao longo da noite.