Pabllo Vittar canta sucessos do Pará no Carnaval de Recife

Pabllo Vittar agitou a terceira noite do Carnaval de Recife, neste sábado (1º), com um show recheado de sucessos da carreira e homenagens à música paraense. Durante a apresentação, a cantora interpretou Pra Te Esquecer, hit consagrado na voz de Joelma, e Aí Ai Ai Mega Príncipe, da Banda Batidão, ambos presentes em seu álbum Batidão Tropical Vol. 2.

No projeto, Pabllo regrava grandes sucessos do Norte e Nordeste, resgatando clássicos do brega e do tecnomelody. Aí Ai Ai Mega Príncipe faz referência à icônica aparelhagem Mega Príncipe, que marcou as festas das periferias de Belém nos anos 2000 sob o comando dos DJs Edilson e Edielson.

A música Pra Te Esquecer, lançada originalmente pela Banda Calypso, é um dos grandes sucessos de Joelma e um dos destaques do álbum. O Carnaval de Recife, um dos maiores do Brasil, segue até terça-feira (4), com shows de grandes artistas no Marco Zero.