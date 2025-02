Bandas paraenses Afterlife e Tributo ao Evanescence embarcam em primeira turnê nacional

Com raízes paraenses, as bandas Afterlife Experience BR e Tributo ao Evanescence, que se destacam por realizar tributos em Belém, estão se preparando para realizar juntas sua primeira turnê nacional, intitulada Nu Party – Fallen into the Nightmare, que irá percorrer diversas cidades do Brasil, levando o rock com um toque paraense.

Dentre as cidades que irão receber os shows das bandas paraenses de tributo ao rock estão Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Santarém e Belém. É a primeira vez que duas bandas tributo de rock do Pará irão cantar juntas em diversas cidades brasileiras.

Yuri Martins, vocalista da Afterlife, compartilhou sua expectativa para a turnê da banda, que vem sendo preparada há mais de um ano. Segundo ele, “até agora, a gente tem tido uma impressão muito positiva desde que lançou a turnê. Muita gente está falando com a gente, muita gente de outros estados também nos segue e quer ir ao show. Então, até agora, são as melhores expectativas possíveis.”

Yuri também falou sobre a parceria com a banda Na Essence, ressaltando a amizade entre os músicos e os desafios da estrada. Para os shows, a Afterlife está preparando um setlist diferenciado. “Nós somos músicos parceiros, nos conhecemos há muito tempo. Inclusive, tem até músicos que repetem nas duas bandas. O Felipe, que é guitarrista, toca nas duas. Então, é algo de parceria mesmo. A gente tem tentado deixar as duas bandas confortáveis o suficiente para poder fazer a turnê. Sabemos que a estrada, assim como é bacana, também traz perrengues pelo caminho. Então, estamos tentando deixar todo mundo muito confortável para poder seguir. E, em cima do palco, as duas bandas se entendem muito bem. Quem sabe, numa dessas, até fazemos uma música juntos.”

Formada em 2023, em Belém do Pará, a banda Afterlife surgiu da reunião de músicos e entusiastas determinados a celebrar a essência da mundialmente famosa Avenged Sevenfold. Mesmo com pouco tempo de estrada, o grupo já se destaca na cena do rock regional, com uma sólida agenda de shows e uma base legítima de fãs. A Afterlife é composta por Yuri Martins (vocal), João Barros (backing vocals/berros), Felipe Guimarães (guitarra), Lucas Silveira (guitarra), Ian Nemer (contrabaixo) e Luciano Câmara (bateria).

Larissa Nascimento, da banda Tributo ao Evanescence, contou que a parceria com a Afterlife surgiu através da cena musical de Belém. A ideia da turnê veio da popularidade das duas bandas, levando à criação de um show especial em tributo ao Evanescence e Avenged Sevenfold. “A parceria surgiu na noite. A gente faz shows em casas de shows em comum e nos conhecemos através de uma casa de show que apoia as bandas aqui de Belém, que é o Studio Pub. Desde então, surgiu uma parceria que deu muito certo e vem dando certo até agora. A ideia da turnê foi juntar as duas bandas, que estão muito em alta, e criar um show específico, um tributo para homenagear os dois grupos.”

Sobre as expectativas, Larissa destacou o entusiasmo para levar a experiência dos tributos ao público nordestino, conhecido por sua recepção calorosa, e garantiu que os shows serão marcados por dedicação e emoção. “O povo do Nordeste tem fama de ser caloroso e afetuoso, e esperamos que eles gostem dos nossos tributos, do trabalho que desenvolvemos com muito carinho e afinco em relação às duas bandas. Queremos levar um trabalho bonito e especial, para que o público vivencie essa experiência dos dois tributos.”

A banda paraense Tributo Evanescence nasceu da paixão pela banda norte-americana comandada por Amy Lee. A vocalista e idealizadora do projeto, Larissa Nascimento, queria trazer algo único para o público paraense e passou mais de um ano planejando o lançamento da banda, estudando músicas, figurinos e formações até chegar à versão final do grupo. A banda já subiu nos palcos dos maiores eventos de rock da cidade e teve uma participação de destaque no maior festival de rock da capital paraense, consolidando-se como uma das principais bandas tributo da cidade. Agora, embarca em sua primeira turnê nacional.

Com o novo desafio de encarar uma turnê nacional que percorrerá diversas cidades de praticamente todas as regiões do país, o objetivo das duas bandas paraenses é expandir seu alcance, levar sua energia para novos públicos e conhecer cada vez mais espaços e pessoas amantes do rock’n’roll.