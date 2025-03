Geraldo Azevedo destaca sua ligação com Belém e anuncia show na capital paraense

O segundo dia do Carnaval de Recife foi marcado por um dos encontros mais memoráveis da música nordestina. Nesta sexta-feira (28), no Marco Zero, Geraldo Azevedo subiu ao palco ao lado de Elba Ramalho e Alceu Valença para apresentar “O Grande Encontro”, espetáculo que celebra décadas de parceria e sucesso dos três artistas.

Geraldo Azevedo celebra este ano 80 anos de vida e fará uma turnê especial para comemorar. Em entrevista ao O Liberal, o artista falou sobre sua forte ligação com Belém, cidade que receberá sua apresentação em maio deste ano.

“Vou chegar lá, se Deus quiser, com maior gás, muita força, amo aquela terra. Eu tenho uma ligação muito forte com Belém do Pará, de forma que aguarde que eu tô lá, meu coração já está lá”, afirmou.

No palco do Marco Zero, Geraldo, Elba e Alceu emocionaram o público com um repertório repleto de clássicos da música. A festa segue até a terça-feira (4), com uma programação recheada de grandes nomes da música brasileira.