Pinduca é reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará pela Alepa

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou nesta terça-feira, 25, um projeto que reconhece a obra musical do cantor e compositor Pinduca como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará. A proposta feita pelo parlamentar Wescley Tomaz (Avante), aprovada pelos deputados estaduais, segue agora para sanção do governador Helder Barbalho (MDB).

"De acordo com a Enciclopédia Itaú Cultural, o musicista, instrumentista, cantor e compositor Pinduca, como é artisticamente denominado, tanto nacional, quanto internacionalmente, reconhecido também como Rei do Carimbó, iniciou sua carreira na década de 1960, considerado o grande responsável pelo formato que o Carimbó utiliza até os dias atuais, sendo pioneiro na inserção de instrumentos elétricos e bateria no ritmo, contribuindo imensamente no processo de modernização da arte", afirma a justificativa do projeto de lei.