Bloco Unidos do Like homenageia Pinduca e a jornalista Lourdinha Bezerra

O bloco carnavalesco Unidos do Like volta às ruas de Belém no próximo domingo, dia 18 de fevereiro. Para este ano, a agremiação de amigos jornalistas propõe como tema da festa “Grandes nomes da TV brasileira - de Chacrinha a Nazaré Tedesco”. Os homenageados do ano são o Rei do Carimbó - Pinduca e a icônica radialista Lourdinha Bezerra.

A ideia é que o folião use e abuse da criatividade e se inspire nas inúmeras figuras que estão sempre ‘frente a frente’ com a gente e, de alguma forma, nos cativam e até influenciam.

Exaltar a cultura paraense faz parte da história do bloco que já prestou reverências à grande nomes como Nelsinho Rodrigues, Arthur Espíndola, Félix Robatto, banda Xeiro Verde, Fruta Quente e Mariza Black.

Neste ano será a vez de Pinduca - o Rei do Carimbó e da icônica radialista e jornalista Lourdinha Bezerra que é a proprietária de grande conhecimento sobre o samba no estado. A comunicadora ficou muito feliz e lisongeada pela homenagem.

"Eu costumo dizer quem me conhece que eu sou o Carnaval em cada esquina e homenagem me façam em vida, porque depois que eu me for só restará saudades. Eu fico losongeada de saber que as pessoas ligam meu nome à alegria de viver o samba, de lutar pelo Carnaval, de cultuá-los e nunca deixei de ser essa foliã", declarou Lourdinha Bezerra.

Complementando o reinado do Carnaval, os jornalistas Raul Bentes e Pollyanna Gomes são o Muso e Musa, respectivamente, deste ano.

Lourdinha Bezerra será a comunicadora homenageada pelo bloco Unidos do Like. (Divulgação / Unidos do Like)

CORTEJO - O bloco vai percorrer as ruas de Belém. Pela segunda vez serão as ruas do bairro do Umarizal que serão invadidas pela folia dos fantasiados. A concentração acontece em frente a um restaurante localizado na rua Jerônimo Pimentel, esquina com travessa Almirante Wandenkolk. O esquenta e cortejo são por conta da bateria da Escola de Samba Deixa Falar, com vocal potente de Daniel Lima e participação do intérprete Fábio Moreno.

Na volta da folia, a festa acontece ao som dos jornalistas e DJs Raul Bentes, Jack Sainha e Márcio Lins, ao som da banda Marmenino.

FESTA - O ingresso para participar do bloco Unidos do Like é apenas ir fantasiado. Atendendo a esse quesito, o brincante ganha, gratuitamente, sua pulseira de acesso livre à festa. O ponto alto do carnaval do Unidos do Like é o animado concurso de fantasia, onde são premiadas as melhores e mais criativas criações.

SERVIÇO: Unidos do Like - “Grandes nomes da TV brasileira - de Chacrinha a Nazaré Tedesco”

Dia: 18 de fevereiro de 2024

Concentração: 16h

Local: Restaurante localizado na Rua Jerônimo Pimentel, nº 373, esquina da travessa Almirante Wandenkolk

Ingresso: apenas para fantasiados