Pinduca compartilha mensagem aos vestibulandos da UEPA; veja o vídeo

O resultado do vestibular das universidades tem um sabor diferente para os paraenses. Não importa a idade, o curso, ou mesmo a instituição, nesta época do ano, a emoção e a tradição tomam os calouros com a “marcha do vestibular”, música de Pinduca que sempre toca nas comemorações dos aprovados.

Nesta sexta-feira (26), o listão de aprovados da Universidade Estadual do Pará (UEPA) estarão sendo divulgados em Belém, o que já coloca todos os estudantes na expectativa para verem seus nomes e iniciarem a festa da aprovação.

Para colocar ainda mais animação nesta espera, o cantor Pinduca compartilhou um vídeo especial para os vestibulandos da universidade.

“Alo queridos vestibulandos da UEPA. Nesta sexta-feira, o resultado, alegria total! Eu Pinduca vou cantar pra vocês”, declarou o cantor de 86 anos.

Alô Papai, Alô mamãe

A música de Pinduca, feita em parceria com o professor Aluap de Lacran, foi lançada em 1974 e logo se tornou o hino da aprovação do vestibular no Pará. O sucesso na época foi tanto, que o rei do carimbó foi convidado até para tocar em uma cidade da Bolívia, onde os calouros também comemoram com muita festa a entrada em universidades.

O resultado com os aprovados da UEPA será publicado na manhã de hoje, no site da instituição e também no hall da reitoria, onde muitos novos calouros já aguardam para verem seus nomes no listão.