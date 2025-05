Grupo Iaçá apresenta álbum ao público em projeto de circulação

O Grupo de Cultura Regional Iaçá apresenta ao público, nesta quinta-feira (01), o álbum “Roda de Todos os Batuques”. A ação é parte do projeto de circulação do disco lançado recentemente e ocorre em Belém, na Praça Eduardo Angelim, a partir das 15 horas. A obra é formada por músicas inéditas e possui nuances de outros ritmos em meio ao carimbó, como samba e axé.

VEJA MAIS

Em entrevista ao Grupo Liberal, a mestra Déia Palheta explica que a mistura com outros gêneros musicais ocorre naturalmente, pois há uma imersão na matriz de manifestação cultural amazônica “Elas vão nascendo. Por exemplo, tem uma delas que é de 2006. A gente nunca tinha gravado. Ela começa com um carimbó de Marapanim e, quando começa o refrão, puxa a outra batida, uma outra batida mais. O refrão acaba sendo um batuque a mais que acaba saindo do carimbó raiz e é muito espontâneo”, fala. Déia destaca que a mesclagem é inspirada no encontro de diferentes povos existentes na Amazônia.

As expectativas do grupo estão altas, segundo a mestra. Ela espera que uma grande festa seja feita a partir do álbum, que conta com composições atuais e antigas que nunca foram divulgadas. “As letras são apaixonadas pela nossa Amazônia. ‘Sereia’ é um termo que você vai ouvir muito, porque remete a água e nós somos da água”, destaca Déia.

O Iaçá é sediado em Belém e se caracteriza como uma associação cultural sem fins lucrativos. O projeto político-cultural, focado na população periférica e de baixa renda da capital paraense, utiliza da arte como meio para promover resistência e cidadania. Entre as ações desenvolvidas, estão oficinas e workshops de formação com crianças, adolescentes e jovens, seminário com famílias e rodas de carimbó.

Mestra Déia Palheta expressa a paixão pela Amazônia por meio da música (Dircélia Moraes)

“Para mim, o que a gente precisa mais reforçar, é trazer para as escolas. Incluir elementos da nossa cultura para que a nossa juventude, a nossa criança, reconheça que ela tem uma cultura forte, que ela precisa cuidar da própria cultura”, aponta a mestra. Déia ressalta que as escolas são locais que precisam de projetos como os do Iaçá, mas, apesar disso, muitas fecham as portas. Entretanto, o grupo permanece resistindo e fazendo o possível para alcançar o público-alvo, promovendo atividades que evitem o ócio e resultem na juventude nas ruas.

Em 2025, o Grupo de Cultura Regional Iaçá completa 28 anos de fundação. A trajetória do projeto proporcionou muitos ensinos aos membros, assim como diversos aprendizados. “Ao longo do tempo eu entendi o quão importante é o coletivo para construir a identidade amazônica, para construir Belém e a identidade cabana”, diz Déia. Dentre as lições absorvidas por mestra Déia Palheta, ela ressalta três: proximidade com a comunidade, manutenção da cultura viva e organização. Esse último, para ela, foi crucial para o reconhecimento que o grupo e os participantes recebem.

Serviço

Circulação do álbum “Roda de Todos os Batuques”, do Grupo Iaçá

Data: 01 de maio de 2025, quinta-feira

Horário: 15 horas

Local: Praça Eduardo Angelim — Pedreira (Belém, Pará)

Evento gratuito e aberto ao público