Amanda Pacífico lança single 'Gota Graúde' com Dona Onete e Suraras do Tapajós

A cantora Amanda Pacífico lança na próxima quinta-feira (20) o single "Gota Graúde", em parceria com Dona Onete e Suraras do Tapajós, o primeiro grupo de carimbó do Brasil composto por mulheres indígenas. A faixa faz parte do projeto Elo Feat dos Sonhos e celebra o carimbó.

O projeto recebeu mais de mil inscrições de 25 estados do Brasil e mais de 300 cidades. Foram selecionados 10 artistas de diversas regiões do país, reforçando o amplo alcance da música regional brasileira e o interesse do público pela sua diversidade. O segundo single a ser lançado pelo projeto é uma composição original de Amanda Pacífico e imprime a cultura e a potência paraense através do carimbó.

Conheça a trajetória de Amanda Pacífico

Nascida em Belém do Pará, Amanda Pacífico iniciou seus estudos de música no Conservatório Carlos Gomes. Em passagens por Curitiba e São Paulo, foi uma das fundadoras da banda Mulamba e integrou a Orquestra Friorenta. Em 2022, foi uma das intérpretes do álbum Onze (músicas inéditas de Adoniran Barbosa) e concorreu ao Grammy Latino com o projeto.

A curadoria dos participantes da faixa "Gota Graúde" foi realizada por uma comissão independente composta por Roberta Martinelli, apresentadora e radialista; Ana Paula Paulino, colunista do POPline.Biz e gerente de A&R da Warner Music Brasil; e Aíla, cantora e compositora. Também participaram da seleção Pretinho da Serrinha e Maria Gadú, diretores musicais do projeto.

A última fase do Elo Feat dos Sonhos trará, semanalmente, lançamentos das faixas dos artistas selecionados, em colaborações com renomados nomes da música brasileira. Cada colaboração representa diferentes gêneros musicais e visa a celebração da diversidade e da cultura nacional.