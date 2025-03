Cantor cametaense lança single que promete ser o hino da COP 30

O cantor e compositor Walder Wolf lançou seu novo single, "Nosso Planeta (O Pará Tá no Clima)", inspirado nas belezas naturais da região amazônica e na importância da preservação ambiental. A música está disponível nas principais plataformas digitais, e o videoclipe pode ser acessado no site e no YouTube do artista. A oito meses da realização do maior evento mundial sobre mudanças climáticas na capital paraense, a COP 30, ele apresenta a nova música de trabalho como forma de ecoar a necessidade de cuidados com o meio ambiente e incentivar a sustentabilidade.

"Meu objetivo é que essa música se torne um hino para a COP 30, um marco de conscientização e união global. Quero mostrar que essas mudanças podem ser feitas dentro de casa, com criatividade e amor ao planeta. A terra é a nossa casa, não existe um planeta B", ressalta o cantor.

O videoclipe foi gravado em cenários representativos da Amazônia, destacando as belezas da região e chamando a atenção para a urgência de atitudes em prol do meio ambiente. "A música é um convite para que todos se unam na luta pela preservação ambiental. Não importa onde você esteja, na Amazônia ou em qualquer parte do mundo, cada gesto conta", explica.

Com imagens de drone do produtor cultural Bimba, o clipe foi dirigido pelo cantor com auxílio de Erisson Guimarães, e foi gravado ao longo de quatro dias em Belém e nas ilhas de Cametá, incluindo registros impactantes dos tradicionais cordões do Carnaval das Águas, uma das manifestações culturais mais tradicionais da região.

Confira o videoclipe:

A composição é assinada pelo próprio Walder, com produção musical de Juninho Cametá. Além da música, o artista desenvolve um projeto de sustentabilidade por intermédio do site que mantém, onde compartilha dicas simples e práticas para incentivar mudanças de comportamento e a adoção de práticas sustentáveis no dia a dia.

Nascido em 1988, em Cametá, no interior do Pará, Walder Wolf iniciou sua trajetória musical na adolescência, quando se mudou para Belém e passou a integrar a banda de seu tio, Kim Marques, atuando como backing vocal por cerca de 10 anos. Após uma pausa na carreira, lançou-se em 2021 como artista solo, trazendo músicas que refletem sua conexão com a Amazônia e sua rica herança cultural. Seu álbum "Baile Amazônico" trouxe inovações ao brega paraense com a criação do Beat Brega, uma nova vertente do gênero.