Cantor cametaense Walder Wolf lança o single ‘Um Beijo’, música do seu 1º álbum autoral

O cantor paraense Walder Wolf, nascido em Cametá, lançou na última sexta-feira, 19, o seu mais novo single, “Um Beijo”. A faixa faz parte do primeiro álbum autoral do artista, chamado “Baile Amazônico”. O trabalho chegará às plataformas digitais no início de maio, com produção musical de Juninho Cametá. A música foi a primeira que o cantor compôs para o novo álbum.

“Estou mergulhado em um novo universo musical. A partir de agora minhas canções terão muito da minha essência. Quando estou compondo a música chega “quase completa”, algo que não sei explicar, mas que agradeço a Deus pela oportunidade de me presentear com essas canções. Quero poder levar um pouco da minha música produzida na Amazônia para qualquer lugar desse planeta. Estou feliz que estou conseguindo fazer tudo aqui no meu “país” Cametá. Sei que a caminhada é árdua e difícil, mas vamos trabalhar”, afirma Walder.

Segundo o artista, a música "Um Beijo" é uma expressão de paixão e romance, envolvida em uma atmosfera que combina elementos da Amazônia com uma estética contemporânea. A música marca o início de uma nova fase em sua carreira, prometendo encantar os ouvintes com sua fusão única de sons e influências.

“Em uma jornada musical repleta de paixão e inspiração, mergulhei nas raízes do brega, embalado pelo caloroso ritmo Calypso e pela melodia envolvente do Coldplay. Com uma pitada do dançante Tecnomelody, dei vida a um novo som: o Beat Brega. ‘Um Beijo’ é o primeiro capítulo dessa história, uma canção autoral que promete encantar corações. A capa do single revela apenas um vislumbre do universo que estou preparando. A canção foi produzida pelo meu produtor Juninho Cametá, e feita 100% em Cametá, na Amazônia!”, destaca.

“Coloquei a música em segundo plano em um período na minha vida, me dedicava aos estudos e, posteriormente, passei em um concurso público. Durante esse período afastado da música, senti muita falta de cantar, mas foi somente após alguns anos que consegui retornar a ela e realizar meu sonho de lançar meu primeiro single em 2021.”, revela ainda Walder.

Walder Wolf conta que nasceu e cresceu entre as”paisagens exuberantes da floresta amazônica”, na cidade ribeirinha de Cametá, Pará. Desde jovem, ele absorveu os ritmos da natureza, os cânticos dos pássaros e o murmúrio dos rios, moldando sua conexão com a música desde cedo, sob influencia do seu tio, o cantor e compositor paraense Kim Marques.

Aos 10 anos, Walder mudou-se com sua família para Belém, buscando novas oportunidades na cidade grande, com seu pai Waldir Marques, indo empresariar a carreira do irmão, o cantor Kim Marques. Onde mergulhou na diversidade cultural, absorvendo influências que variavam desde a agitação urbana até os sons tradicionais da região amazônica, como o Brega Paraense, Carimbó, Tecnomelody entre outros. Durante 26 anos morando na capital, ele estudou, se formou e desenvolveu sua arte cantando como back vocal do seu tio Kim Marques, por aproximadamente 15 anos.

Em 2023, impulsionado pelo chamado de suas origens, Walder retornou a Cametá. O reencontro com a natureza despertou uma nova inspiração em sua música, renovando sua conexão com a terra e suas tradições. Esse retorno marcou o início de uma jornada de redescoberta artística e pessoal, que chega ao público com “Um Beijo”.

SERVIÇO:

Single “Um Beijo”, de Walder Wolf.

Disponível em todas as plataformas digitais.