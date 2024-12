Artistas paraenses são selecionados para gravar com Dona Onete e Gaby Amarantos em projeto nacional

Dois artistas paraenses foram selecionados no projeto promovido pelo Ministério da Cultura e Elo, que busca revelar novos talentos para gravar com grandes nomes da música. Do Pará, Amanda Pacífico gravará carimbó com Dona Onete e Suraras do Tapajós, enquanto Walder Wolf gravará tecnobrega com Gaby Amarantos.

O projeto recebeu mais de mil inscrições, vindas de 25 estados brasileiros e mais de 300 cidades, destacando o alcance nacional e o interesse pela valorização da música regional. Entre os inscritos, foram selecionados 10 artistas de diferentes regiões do Brasil.

A curadoria foi realizada por uma comissão independente composta por Roberta Martinelli (apresentadora, radialista e curadora musical), Ana Paula Paulino (gerente de A&R da Warner Music Brasil) e Aíla (cantora e diretora artística). O time contou ainda com Pretinho da Serrinha e Maria Gadú como diretores musicais.

As gravações acontecerão entre dezembro e fevereiro em estúdios localizados em Salvador, Belém, Manaus, São Paulo e Rio de Janeiro. Os lançamentos dos feats estão previstos para começar em fevereiro de 2025.