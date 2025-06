Aos 41 anos, morre ator de Demolidor e Gotham

O ator norte-americano Devin Lee Harjes faleceu no dia 27 de maio, aos 41 anos, em Nova York. Porém, a confirmação da morte só foi feita no site oficial do artista neste domingo (1º). A família optou por não revelar a causa exata do falecimento, apesar de Harjes ter sido diagnosticado com câncer em fevereiro deste ano. Eles se limitaram apenas em informar que a doença que o levou não estava relacionada ao câncer.

A discreta despedida gerou comoção entre os fãs e colegas de profissão.

Natural de Lubbock, no Texas, Harjes nasceu em 29 de julho de 1983 e teve uma infância marcada pela convivência com animais, principalmente cavalos, em propriedades rurais da região. Mais tarde, sua paixão pela arte o levou à universidade, onde estudou teatro. Em busca de oportunidades maiores, Devin se mudou para Nova York, onde começou sua trajetória artística em produções estudantis, teatro alternativo e cinema independente.

Na televisão, Harjes construiu uma carreira sólida interpretando personagens marcantes em diversas séries como Jack Dempsey, um boxeador na série da HBO Boardwalk Empire, e como Pete Baylor, um jovem envolvido com drogas, na terceira temporada de Manifest, exibida pela NBC, que ganharam amplo destaque.

Também teve papéis em Demolidor (Netflix), onde viveu o enfermeiro Oscar da penitenciária de Rikers Island, e em Gotham, onde interpretou o segurança de banco Clyde. Além desses papéis, Harjes apareceu em produções como Orange Is the New Black, Blue Bloods, FBI e Elementary, ampliando sua presença na televisão americana com atuações que, embora secundárias, deixaram forte impressão no público.

No cinema, foi premiado por sua atuação no longa independente The Forest Is Red (2012), que lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cinema de Tolentino, na Itália. Ele também participou do filme biográfico Rebel in the Rye (2017), sobre o escritor J.D. Salinger.

Devin Harjes deixa os pais, Randy e Rosanne, e a irmã Trich.