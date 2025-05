Arraial do Pavulagem anima manhã em Hospital Oncológico Infantil; entenda

O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol) teve uma manhã diferente na última sexta-feira, 23. O som de tambores, maracas, reco-recos e trompetes ecoaram pelos corredores. Fitinhas coloridas balançavam no ar anunciando a chegada do Arraial do Pavulagem, com seu Batalhão da Estrela, na abertura da quadra junina da instituição de saúde.

Segundo cobertura da Agência Pará, cerca de 80 pacientes presenciaram a ação, entre crianças internadas e estudantes da Classe Hospitalar. "A cada passo do boi, a cada batida da percussão, desenhava-se um momento de leveza em meio à rotina de exames, medicamentos e isolamento social", publicou a agência. “É como se a gente esquecesse por um instante que está num hospital”, disse Nilson Marques, de 19 anos, que faz tratamento contra linfoma e cursa o 1º e 2º na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). “A gente sorri, canta, se diverte. Isso faz muito bem para a cabeça e para o coração".

VEJA MAIS



Para Natacha Cardoso, coordenadora de Humanização do Hoiol, levar a cultura popular para dentro da unidade hospitalar tem um impacto além do entretenimento. “Trazemos a cultura amazônica para dentro da sala de aula, e os alunos aprendem brincando. É um jeito lúdico e afetivo de aproximar conhecimento e identidade. Já para os pacientes internados e colaboradores, a presença do boi da Estrela Azul representa um respiro de bem-estar e alegria; o colorido das fitas, a música e o movimento contagiam todos à volta", afirmou.

Silvana Pimentel, coordenadora do Arraial do Pavulagem, falou com emoção sobre a participação do coletivo no hospital. “Hoje viemos com cerca de 24 brincantes, mas nosso batalhão é formado por mais de 1.200 pessoas. Todos gostariam de estar aqui, mas por questões de segurança e espaço, precisamos trazer apenas uma parte. Ainda assim, cada um que vem sabe da importância desse momento. É uma alegria imensa para o Arraial poder levar um pouco da nossa cultura popular, com toadas de boi, carimbó e quadrilha para dentro do hospital. A gente vem com o coração aberto, porque sabe que aqui a arte também é cuidado”.