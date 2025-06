Pavulagem leva cor, música e inclusão ao centro de Belém no 1º Arrastão do ano

As ruas do centro histórico de Belém se transformaram em um cenário de cores e tradições populares durante a manhã deste domingo (15/06), com a realização do 1º Arrastão do Pavulagem de 2025. O evento, que marca a temporada junina na capital paraense, teve concentração a partir das 8h em frente ao Theatro da Paz, com apresentação da Roda Cantada — grupo que abre tradicionalmente os cortejos, com Júnior Soares e Ronaldo Silva. Os próximos espetáculos serão realizados no dia 22 e 29 de junho e 6 de julho.

Segundo a organização, esta edição levou um número recorde de 1.200 brincantes no Batalhão da Estrela, grupo que integra o cortejo com trajes típicos e chapéus adornados com fitas nas cores azul, verde, amarela e vermelha. Às 10h, o cortejo iniciou o trajeto pela Avenida Presidente Vargas, até chegar à Praça Waldemar Henrique, onde a Banda Arraial do Pavulagem aguardava com um show marcado para às 14h, com a presença do Boi Pavulagem e do público.

Uma das novidades desta edição foi a criação do “Cortejo Infância(s)”, segmento voltado especialmente para a inclusão de crianças com deficiência e neurodivergentes. O grupo foi recebido na Campina em um espaço adaptado para promover mais acolhimento, conforto e segurança.

A ação é fruto de uma parceria entre o Instituto Arraial do Pavulagem, o Grupo Mundo Azul — formado por mais de 400 mães envolvidas em projetos voltados ao autismo —, a Superintendência da Primeira Infância da Prefeitura de Belém, a Secretaria Municipal de Educação (Semec) e a Coordenadoria de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação (Coess/Seduc).

O objetivo é garantir a participação ativa do público infantil nos movimentos culturais da cidade, incentivando a inclusão social e cultural. A iniciativa também marca o Dia do Orgulho Autista, celebrado na próxima quarta-feira (18).

Com o tema "Arraial da Floresta", a edição deste ano é uma realização do Instituto Arraial do Pavulagem com patrocínio da Equatorial Pará e da Lei Semear, através da Fundação Cultural do Pará (FCP). Conta ainda com apoio do Governo do Pará, Secretaria de Cultura do Estado (Secult/PA), Prefeitura de Belém, TV Liberal, Point do Açaí, Ferryboat Amazonas, Sesc (PA), Blois e Oliveira Assessoria Contábil e da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (Concaves).