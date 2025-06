Arraial do Pavulagem inicia temporada dos Arrastões Juninos em Belém com Levantamento dos Mastros

O final de tarde e o começo da noite desta quinta-feira (12), no Dia dos Namorados, serão bem expressivos da cultura amazônida na área do centro histórico de Belém, com uma programação que marca a abertura da quadra junina do Instituto Arraial do Pavulagem e o começo dos Arrastões de 2025. O primeiro Arrastão do Pavulagem está agendado para este domingo (15).

A programação desta quinta (12) vai começar às 17h, mediante a concentração do público na Escadinha do Cais do Porto (Estação das Docas), para receber o Cortejo Fluvial que traz os mastros de São João pelo rio. A Roda Cantada, grupo musical que embala as concentrações dos Arrastões, se apresentará na Escadinha. Por volta de 18h15, terá início uma grande celebração com o começo do Ensaio Geral do Batalhão da Estrela, que conduzirá os mastros até a Praça Waldemar Henrique.

Na praça, os mastros serão erguidos em cerimônia simbólica. A noite se encerra com show gratuito da banda Arraial do Pavulagem. Os Arrastões do Pavulagem ocorrem em 15, 22 e 29 de junho e 6 de julho.

Retorno

Os produtores culturais do Arraial do Pavulagem e participantes da programação junina festejam um dos momentos mais importantes dos Arrastões do Pavulagem: o Cortejo Fluvial, que marca o reencontro com a cidade ribeirinha.

O cortejo traz a comitiva dos bois Pavulagem e Malhadinho e os mastros de São João Menino em uma balsa cedida pela empresa Ferryboat Amazonas. “Essa tradição é mais que um traslado. É uma forma de retomar nossa relação com o entorno, com a Baía do Guajará, com essa estrada de água que traz tudo na Amazônia. É um momento de acolhimento e celebração, mas também de cuidado, segurança e respeito por nossa identidade ribeirinha”, destaca Ronaldo Silva, músico e co-fundador do Arraial do Pavulagem.

Com o tema "Arraial da Floresta", a edição 2025 é uma realização do Instituto Arraial do Pavulagem com patrocínio da Equatorial Pará, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Conta ainda com apoio do Governo do Pará/Secult, Prefeitura de Belém, TV Liberal, Point do Açaí, Ferryboat Amazonas, Sesc (PA), Blois e Oliveira Assessoria Contábil e da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (Concaves).

Mastros

Na balsa do cortejo seguem dois mastros: o mastro dos homens e o das mulheres, representando o equilíbrio simbólico da festa. Durante o trajeto, são amarradas fitas coloridas nos mastros, como gesto de fé e proteção. Cada fita carrega um pedido ou agradecimento.

Os mastros vêm de Cachoeira do Arari, no Marajó, onde são confeccionados com madeira escolhida com respeito à floresta. Todo o processo é realizado por Mestre Lucas, integrante do grupo de carimbó Sancari. Ele prepara os mastros com todo o cuidado tradicional, que inclui o “batismo”, a ornamentação e o entalhe manual da base.

“A gente vai buscar esse mastro onde ele está vivo, onde é feito com saber, com cerimônia, com responsabilidade. É uma árvore retirada com consentimento da floresta e da comunidade, para que possa se tornar símbolo de fé e cultura aqui em Belém”, explica Ronaldo.

Durante a chegada da balsa à Escadinha, apresentações de grupos de carimbó celebrarão a cultura local, fortalecendo a campanha pela salvaguarda do Carimbó como Patrimônio Cultural do Brasil.

Com a chegada do cortejo, o Batalhão da Estrela acompanhará a comitiva até a Praça Waldemar Henrique para o tradicional Levantamento dos Mastros. A cerimônia é marcada por cânticos, danças e a presença da comunidade.

“Erguer o mastro é erguer a bandeira da cultura popular. É mais que devoção: é gratidão, é respeito pelas diferenças e pela natureza. É o nosso jeito de reafirmar o compromisso com um Arraial plural e afetivo, como é o Arraial da Floresta deste ano”, afirma Ronaldo Silva, referindo-se ao tema dos Arrastões de 2025.

Antes do Levantamento do Mastro, o público acompanhará o Ensaio Geral do Batalhão da Estrela, com mais de 1.200 brincantes de dança, perna de pau, metais, banjo e percussão. É a última grande preparação antes do primeiro Arrastão, neste domingo (15). A programação terminará com um show da banda Arraial do Pavulagem na Praça Waldemar Henrique.

Serviço:

Cortejo Fluvial, Levantamento do Mastro, Ensaio Geral e Show do Arraial do Pavulagem

Data: Quinta-feira, 12 de junho de 2025

Horários:

• Saída do Cortejo Fluvial: 16h30 (Porto Amazonas – Av. Bernardo Sayão, 4620 – Guamá)

• Chegada na Escadinha: entre 18h15 e 18h30

• Levantamento do Mastro: a partir das 18h30 (Praça Waldemar Henrique)

• Ensaio Geral e Show: a partir das 19h