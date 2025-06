Aos 66 anos, Gretchen mostra rosto sem filtro e revela nova harmonização facial

A cantora Gretchen, de 66 anos, surpreendeu os seguidores ao publicar um vídeo em que aparece sem filtros, exibindo o resultado da nova fase de sua harmonização facial. Conhecida por sua sinceridade diante das críticas, a Rainha do Rebolado destacou o novo visual e afirmou que sua autoestima “está lá em cima”.

“Ah, ela não faz fotos sem filtro... Não, realmente eu não faço foto sem filtro. Eu faço é vídeo sem filtro!”, disse a artista, com bom humor, enquanto exibia o novo contorno do rosto e o cabelo volumoso. Gretchen revelou que deu início a um novo processo estético com a aplicação de hialuronidase e Radiesse, dois procedimentos muito utilizados na harmonização facial moderna.

A hialuronidase é aplicada, geralmente, para corrigir preenchimentos anteriores com ácido hialurônico, ajudando a dissolver excessos e redefinir os traços. Já o Radiesse, utilizado na sequência, é um bioestimulador de colágeno que proporciona preenchimento e melhora gradual na firmeza e contorno da pele.

“Comecei um novo programa de harmonização. Fizemos a aplicação de hialuronidase e de Radiesse. E olha só como o rosto ficou fininho!”, contou Gretchen aos seguidores.