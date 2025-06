Léo Foguete comemora 40 shows no São João e apresentação no Parárraiá

Batendo a marca de quase 40 shows em 30 dias, Léo Foguete se apresentará em Belém no sábado, 14, no Parárraiá. Com agenda iniciada desde o dia 1º de junho, o artista celebra sua primeira turnê de São João.

Aos 21 anos, o artista é destaque na cena musical. Inclusive, sua performance no São João de Caruaru na semana passada foi destaque musical e pela emoção. Léo chorou ao pisar no palco do maior festejo junino do Brasil diante de milhares de pessoas. Ele foi acolhido com aplausos e gritos do público.

"Estou bem feliz de poder tocar no Pará agora no São João, o Estado é lindo e tem uma energia única, é impossível não se apaixonar, é uma honra imensa fazer parte disso e estou animado para ver essa força que só o Pará tem! É a minha primeira turnê de São João e tá sendo mais do que especial, todo mundo tá me recebendo super bem e acho que estou me emocionando em todos os shows (risos). Deus vem sendo grandioso na minha vida, estou fazendo de tudo para entregar o meu melhor no palco”, disse Léo Foguete.

No mesmo dia da apresentação do artista, ainda terá Wesley Safadão, Jonas Esticado, Lendário Rubi e Thiago Costa.

Agende-se

Dia 12: Gusttavo Lima, Manu Bahtidão, Eric Land, Carabão e Os Caras do Arrocha

Dia 13: Chitãozinho & Xororó, Xand Avião, Felipe Amorim e Viviane Batidão.

Dia 14: Wesley Safadão, Léo Foguete, Jonas Esticado, Lendário Rubi e Thiago Costa

Dia 15: Nattan, Pablo, Mari Fernandez e Joelma.

Hora: a partir das 18h