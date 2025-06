BTS vai voltar? Saiba as datas em que os integrantes do grupo K-pop vão sair do serviço militar

Os fãs do grupo BTS consideram junho como mês deles. Isso porque em junho de 2013 um dos maiores fenômenos K-pop foi criado, o "Bangtan Sonyeondan" (BTS), também conhecidos como "Bangtan Boys". Além disso, em junho deste ano, os últimos integrantes vão sair do serviço militar obrigatório sul-coreano e assim acabar com o hiato do conjunto.

O final de junho deste ano é aguardado com certa expectativa pelo "Armys". Assim é conhecida a legião de fãs do grupo que atravessou gerações. Apesar de ainda não ter um comunicado oficial dos artistas ou dos seus representantes, o retorno é esperado. Enquanto isso, as redes sociais são tomadas com dizeres "BTS is back" e as ruas da Coreia do Sul já estão nas cores do grupo, o famoso roxo.

Desde outubro de 2022 que os sete componentes não se apresentam juntos. Desde esta data, eles entraram para o serviço militar obrigatório do seu país e os que ainda permanecem devem ser liberados até o dia 21 de junho, assim, iniciando uma onda de eventos para celebrar os 12 anos do grupo.

Durante o tempo em que estiveram separados, alguns até realizaram trabalhos individuais. Como a cultura K-pop envolve os doramas, algumas músicas foram lançadas para compor as trilhas sonoras de alguns K-dramas.

Quando o último integrante do BTS vai sair?

Dos sete componentes, apenas dois já estão liberados das obrigações militares. Os "baby armys" e os "armys" já têm tudo anotado, mas não custa relembrar:

Jin: iniciou em dezembro de 2022 e foi dispensado em junho de 2024;

J-Hope: iniciou em abril de 2023 e foi dispensado em outubro de 2024;

Suga: Por conta de uma lesão, iniciou o serviço alternativo em setembro de 2023 e deve concluir no final de junho de 2025. A expectativa é que seja até o dia 21;

RM e V: iniciaram juntos em 11 de dezembro de 2023 e tem previsão de finalizar na próxima terça-feira (10);

Jimin e Jungkook: entraram juntos em 12 de dezembro de 2023 e podem sair na próxima quarta-feira (11).

A agência do BTS, Big Hit Music, se antecipando ao que os fãs podem fazer nas cerimônias de dispensa dos integrantes, emitiu nota nas redes sociais. Ela destacou que os espaços são pequenos e é preciso estar atento para superlotação.

Além disso, ainda não teve nenhum comunicado sobre a próxima turnê. A última encerrou em Las Vegas, nos Estados Unidos, em 2022, com os shows do "Permission to Dance".

Em março deste ano, J-Hope afirmou ao canal de Jung Jae-hyung no YouTube: "Acho que vou começar a me preparar para as atividades relacionadas ao BTS assim que for dispensado do exército. Preciso me preparar bem".

Desde 2019 que o grupo não vem para o Brasil.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)