Conheça seis doramas com a participação de integrantes do BTS

Enquanto os fãs do grupo musical de K-pop BTS aguardam a saída dos últimos integrantes que continuam no alistamento militar obrigatório da Coreia do Sul em junho de 2025, separamos uma lista de doramas para aquecer os corações dos "Armys". Assim são conhecidas as pessoas que acompanham a carreira dos jovens sul-coreanos.

Reconhecidos internacionalmente pelo talento e versatilidade artística, eles já participaram de alguns K-Dramas. Apenas Kim Tae-hyung, também conhecido como V, chegou a interpretar um personagem. Os outros participaram por meio de composição ou interpretação de música.

Independente do gosto musical, é provável que uma pessoa conectada à internet já tenha se deparado com alguma produção do BTS. Dentre as indicações, está o dorama "A Esposa do Meu Marido", estrelado por Park Min-young, Na Inwoo, Lee Yi-kyung, Song Ha-yoon, Lee Gikwang.

Confira seis doramas com participação do BTS

1. Dorama "A Esposa do Meu Marido"

O dorama "A Esposa do meu Marido" tem feito sucesso entre os dorameiros e dorameiras; o K-Drama está disponível no Prime Video (Divulgação)

Sinopse: Uma mulher é a única provedora da família e mesmo assim tem que realizar todo o trabalho doméstico. Com um casamento em ruínas, ela sofre com um diagnóstico de câncer e a descoberta de uma traição. Depois de um evento inesperado, ela volta no tempo e terá a oportunidade de fazer tudo diferente.

Elenco: Park Min-young, Na In-woo, Lee Yi-kyung, Song Ha-yoon e Lee Gi-kwang

Episódios: 16

Onde assistir: Prime Video

Música "No More Dream" - BTS

Música "Spring Day" - BTS

2. Dorama "Hwarang: The Poet Warrior Youth"

O dorama "Hwarang: The Poet Warrior Youth" está disponível no Viki (Divulgação)

Sinopse: Hwarang remonta a uma lenda da Coreia do Sul, de jovens guerreiros discípulos das artes marciais e dos valores morais. Ninguém sabe ao certo a identidade deles. Certo dia, decidem traçar o destino em Silla, enquanto vivem experiências de amor e amizade que serão lembradas por muito tempo. V interpretou um dos guerreiros Hwarang, chamado Sammaekjong.

Elenco: Park Seo-jun, Go A-ra e Park Hyung-sik

Episódios: 20

Onde assistir: Netflix, Kocowa e Viki

Música "Even If I Die It's You" / "It's Definitely You" - V e Jin

3. Dorama "Nosso Eterno Verão"

K-drama "Nosso Eterno Verão", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: Dois jovens namoravam durante a época da escola. Quando eles terminaram, prometeram um ao outro nunca mais reatarem. Só que um documentário que eles gravam naquele período viraliza 10 anos depois e eles são forçados a trabalharem juntos. Essa pode ser uma nova oportunidade para o amor acontecer.

Elenco: Choi Woo-shik, Kim Da-mi e Kim Sung-cheol

Episódios: 16

Onde assistir: Netflix

Música "Christimas Tree" - V

4. Dorama "Jirisan"

O dorama "Jirisan" está disponível no Viki e no Prime Video (Divulgação)

Sinopse: O Parque Nacional Jirisan conta com uma equipe de guardas florestais dedicados. Com personalidades e experiências diferentes, eles vão ter que lidar com os rumores misteriosos sobre algumas áreas ainda não exploradas na montanha. Provando os seus valores e a coragem, eles devem enfrentar os desafios que aparecerem pela frente.

Elenco: Ju Ji-hoon, Jun Ji-hyun, Sung Dong II e Oh Jung-se

Episódios: 16

Onde assistir: Viki e Prime Video

Música "Yours" - Jin

5. Dorama "Itaewon Class"

O dorama "Itaewon Class" está disponível na Netflix (Divulgação)

Sinopse: Um ex-presidiário está tentando recomeçar a vida sem se envolvem em confusão. Ele tem a ideia de abrir um bar num bairro animado junto com os seus amigos. Porém, eles vão ter que enfrentar uma concorrência poderosa para conseguirem realizar o sonho de ter um estabelecimento.

Elenco: Park Seo-joon, Kim Da-mi e Yoo Jae-myung

Episódios: 16

Onde assistir: Netflix

Música "Sweet Night" - Kim Tae-hyung (V)

6. Dorama "Amor e Outros Dramas" ("Our Blues")

O dorama "Amor e Outros Dramas" está disponível na Netflix (Divulgação)

Sinopse: A série retrata diversas pessoas que aparentaram estar desconectadas. Em uma cidade, as pessoas vivem em comunidade e vão descobrir que estão interligadas por algumas questões. Enquanto isso, relacionamentos acontecem e elas precisam enfrentar diversos desafios.

Elenco: Lee Byung-hun, Shin Min-a e Cha Seung-won

Episódios: 20

Onde assistir: Netflix

Música "With You" - Jimin e Ha Sung Woon

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)