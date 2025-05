Conheça cinco doramas históricos e épicos para quem gosta de histórias de época

A história da Coreia do Sul e de outros países asiáticos possui vários momentos interessantes para quem gosta de conhecer um pouco mais sobre a cultura que não tem contato direto. Dentre os vários motivos que os doramas costumam explorar histórias de época está a vestimenta típica, que chama bastante atenção e possuem uma beleza singular.

Uma das épocas mais abordadas pelos K-Dramas é a "Dinastia Joseon", que remonta o final do século 14 até o início do século 20, antes do início do Império Coreano. Entre as indicações está o dorama "Querido Hongrang", que é uma das novidades do catálogo da Netflix neste mês de maio.

A série sul-coreana é estrelada por Lee Jae-wook, Cho Bo-ah e Jung Ga-ram e conta a história de um herdeiro desaparecido que reaparece após quase 15 anos. A sua meia-irmã, que sempre acreditou que ele estava vivo, passa a desconfiar da real identidade dele.

O dorama é dirigido por Kim Hong Seon, famoso por dirigir "La Casa de Papel: Coreia". O roteiro é assinado por Kim Jin A.

Confira cinco doramas históricos e de época

1. Dorama "O Rei de Porcelana"

O dorama "O Rei de Porcelana" está disponível na Netflix (Divulgação)

Sinopse: Dois irmãos gêmeos tem os destinos traçados ainda no nascimento. Considerada como uma maldição, a menina teria que sacrificada, enquanto a vida do menino é poupada. A mãe deles, esposa de um príncipe, implora para que a menina não seja morta. Assim, ela é mantida viva, mas fora do palácio. Anos mais tarde, o menino morre, então a menina é levada para dentro do palácio para tomar o lugar do irmão. Quando ela se torna príncipe, teme que a verdade seja descoberta.

Elenco: Park Eun-bin, Rowoon e Nam Yoon-su

Gênero: Romance

Classificação: 16 anos

Número de episódios: 20

Onde assistir: Netflix

2. Dorama "A História da Garota da Pérola"

O dorama está fazendo sucesso entre os dorameiros e dorameiras. Conheça a história. (Divulgação)

Sinopse: Uma jovem vivia numa remota comunidade e sofria com maus-tratos. Lá, ela tinha a função de pescar pérolas, até que um dia resolve fugir com a ajuda de um poeta. Ela tenta reconstruir a vida bem longe dali, mas sempre em busca do seu passado e enfrentando novos desafios para viver, em que alguns podem até custar a própria vida.

Elenco: Zhao Lusi, Liu Yuning e Tang Xiaotian

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

Número de episódios: 40

Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Alquimia das Almas"

K-drama "Alquimia das Almas", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: O jovem herdeiro de uma família nobre tem a fama de ser o maior encrenqueiro do reino. Assim como muitos questionam a origem dele, levantando suspeitas sobre quem são os seus pais. Por obra do destino, ele encontra uma guerreira que está em busca de retornar ao seu corpo original. A relação dos dois se desenvolve por puro interesse, em que cada um está buscando a própria realização.

Elenco: Lee Jae-wook, Go Youn-jung e Hwang Min-hyun

Gênero: Fantasia

Classificação: 14 anos

Número de episódios: 20

Onde assistir: Netflix

4. Dorama "Sr. Rainha"

O dorama "Sr. Rainha" está disponível na Netflix e no Viki (Divulgação)

Sinopse: Um chef de cozinha levava uma vida tranquila até um incidente acontecer na casa presidencial, conhecida como Casa Azul. Enquanto está sendo perseguido pela polícia, ele cai numa piscina e vai parar no século 19. Lá, ele fica no corpo de uma rainha. Por conta da sua posição, ele terá que lidar com o dia a dia do reino e procurar uma forma de voltar para o futuro.

Elenco: Shin Hae-sun, Kim Jung-hyun e Bae Jong-ok

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

Número de episódios: 10

Onde assistir: Netflix e Viki

5. Dorama "Querido Hongrang"

O dorama "Querido Hongrang" está disponível na Netflix (Divulgação)

Sinopse: Um herdeiro de uma poderosa família de comerciantes desaparece quando tem apenas oito anos. Por conta disso, a sua família fica abalada. Mas a sua meia-irmã sempre teve esperanças que um dia ele seria encontrado. Depois de muitos anos, ele retorna, mas sem lembrar de nada do que aconteceu, apenas de um segredo que deve ser mantido. Ao longo da história, outros segredos vão precisar ser escondidos.

Elenco: Lee Jae-wook, Cho Bo-ah e Jung Ga-ram

Gênero: Drama

Classificação: 16 anos

Número de episódios: 11

Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)