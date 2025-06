Gloria Groove vence concurso durante show de Beyoncé em Londres com look de paraense

O estilista paraense Fabricio Neves, conhecido por fazer looks para Gaby Amarantos, Zaynara, Mari Fernandez, Gkay, Thelminha, Maiara, Urias, Iza, Anitta, Marina Sena, Rebecca, Valesca Popozuda, Lore Improta, dentre outras, e para o internacional Christian Chávez, ganhou um concurso internacional com Gloria Groove. Em Londres, na Inglaterra, a artista brasileira faturou o prêmio de melhor look durante o show de Beyoncé, no último sábado, dia 7.

Esse concurso sempre ocorre antes da apresentação da artista norte-americana, reunindo diversos fãs. A disputa, que é gravada pela produção da Beyoncé, escolhe o melhor look do público.

"Gente, nem f*dendo que eu ganhei! Tem que aceitar. É o Brasil!", comemorou.

Para o concurso, Gloria escolheu uma roupa idealizada e confeccionada pelo paraense Fabricio Neves, na estética Cowboy Carter, que faz referência ao último álbum lançado em março de 2024 pela norte-americana. A artista brasileira apostou nas temáticas do mundo country, com chapelão, óculos escuros, cinto de fivela grande e tecido em couro.

“A roupa foi inspirada em dois looks da Beyoncé. A princípio, o look teria franjas e seria marrom, mas depois a Gloria resolveu que gostaria de ir com um look todo preto, com bordados dourados, mantendo a estética country. Todas as peças foram produzidas em um tempo médio de 10 dias”, disse Fabricio.

“O look tem essa temática country mais moderna. Trocamos os rebites por meias pérolas douradas, trazendo os recortes country em formatos de bordados, algo que a Beyoncé vem fazendo em suas produções”, acrescentou o paraense.

Mesmo se mostrando incrédula, Gloria foi premiada com o título de melhor look e recebeu uma faixa especial da produção do show. Ela estava com uma bandeira do Brasil no momento do anúncio.

O marido, Pedro Luiz, e a mãe, Gina Garcia, presenciaram o momento da conquista.

“Minha parceria com a Gloria já dura mais de 5 anos, e para mim é sempre uma realização e uma enorme felicidade poder fazer parte dessas conquistas dela”, finalizou Fabricio Neves.

Com uma estética muito pessoal, Fabricio Neves produz muitos looks para espetáculos e apresentações de artistas. Ousado e temático, ele já vestiu mais de 50 famosos, nacionais e internacionais. Nas redes sociais, ele compartilha com seus mais de 82 mil seguidores as suas produções.

Ao rolar o feed do perfil do paraense, é possível encontrar dezenas de looks produzidos por ele para Gloria Groove, para premiações, produções audiovisuais, shows e eventos.