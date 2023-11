Estilista paraense produz fantasias exclusivas de famosos no Halloween; veja as produções

O estilista Fabricio Neves, nascido e criado em Castanhal, no Pará, vem se destacando no mundo da moda, vestindo famosos, principalmente, no Halloween. As fantasias produzidas pelo paraense estão sempre dando o que falar nas redes sociais e sendo as mais comentadas das festas das celebridades.

Fabricio começou a carreira confeccionando roupas para quadrilhas de Festa Junina, grupos folclóricos e para o Baile Rainha da Expofac de Castanhal. Em 2012, mudou-se para São Paulo em busca de novas oportunidades. "Eu não tinha conhecimento na área de moda. Então, quando me mudei para São Paulo, comecei a trabalhar como auxiliar administrativo em uma empresa e, quando eu mostrei que sabia criar looks, me falaram de cursos de moda que existiam. Ai eu fui atrás para entender melhor e buscar mais conhecimento", disse.

Pouco tempo depois, ele ficou desempregado e começou a trabalhar como garçom em festa infantil, sempre focado nos cursos no tempo livre. Foi quando conheceu uma pessoa que o apresentou a uma marca que estava começando e precisava de um assistente de estilo. Ele conseguiu o emprego e com três meses se tornou estilista e assinou a primeira coleção na São Paulo Fashion Week. Agora, o paraense é conhecido por peças sofisticadas e fantasias glamourosas para as celebridades.

VEJA MAIS

Halloween da Anitta

A cantora Anitta realizou, na última terça-feira (31), a já tradicional festa de Halloween no Rio de Janeiro (SP). Este ano, a artista decidiu combinar fantasia com a amiga Marina Sena, como personagens de Mortal Kombat. Anitta foi como Mileena e Marina Sena como Kitana. Fabricio vestiu as duas cantoras e detalhou sobre o processo de produção dos looks, que demorou cerca de quatro dias.

"Começamos a escolher os tecidos no sábado e fizemos uma pré-seleção com várias opções para saber qual a equipe dela ia utilizar para fazer os looks e no domingo a gente começou a produção", disse. "Foi sábado, domingo, segunda e uma parte da manhã de terça para produzir as fantasias. Até que foram levadas de São Paulo para o Rio de Janeiro, para que elas pudessem vestir na festa de noite", detalhou.

Além de Anitta e Marina Sena, o paraense também produziu a fantasia de Luísa Sonza para a mesma festa. A cantora escolheu ir como Pearl, dos filmes de terror, e usou um vestido fiel ao da personagem.

Anitta e Marina Sena como Mileena e Katana; Luísa Sonza como Pearl. (Reprodução/Instagram)

Outros famosos no Halloween

Além do trio de cantoras, Fabricio também produziu o look de Valesca Popozuda de viúva negra para o baile de Halloween do Copacabana e Glória Groove como bruxa Rita Lee para o projeto "BRUXARIA se escreve com BR", Algumas celebridades que estiveram presente no famoso baile da Sephora também contaram com a produção do estilista, como Babu Santana, de Jinbe da série One Piece, Grag Queen com um look elabora imitando um esqueleto e Thelma Assis de ET, que acabou sendo uma das fantasias mais comentadas do evento.

Thelma Assis de ET e Babu Santana de Jinbe para o baile da Sephora. (Reprodução/Instagram)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)