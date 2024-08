EXCLUSIVO: Único brasileiro seguido por Billy Porter, da série Pose, é estilista paraense

O castanhalense Fabricio Neves é o responsável por assinar diversos looks das celebridades brasileiras. Sempre com características marcantes, os projetos produzidos pelo profissional contam uma história.

Ele já vestiu a Anitta, Xuxa, Lore Improta, Glória Groover, Gaby Amarantos, Jojo Todinho e mais dezenas de outros artistas. Fabricio também vestiu Christian Chávez na última turnê do mexicano pelo Brasil. A roupa ficou marcada por estampar a bandeira do Pará.

Billy Porter segue apenas perfil de Fabrício Neves e do festival Aceita, do Brasil. (Instagram)

Agora o público paraense clama para que Fabricio Neves vista Christian no seu show no Estado, inclusive esperasse que o mexicano suba no palco do festival Aceita, nesta sexta-feira (23), em Belém, com peças bem representativas.

Outra coisa que chamou bastante atenção, é que o cantor e ator Billy Porter, também vista uma produção do paraense. Já estamos tendo sinais! Fabricio Neves é o único brasileiro seguido pelo artista estadunidense e é possível que essa parceria venha.

Billy Porter se apresenta em Belém neste sábado (24).