Atração do Festival Aceita, Christian Chávez usa figurino inspirado em lenda amazônica

Christian Chávez já está bem integrado ao clima e ao jeito brasileiro. Depois da turnê do RBD no país, ele voltou para apresentações solos. A escolha dos looks para esses shows traz a assinatura do paraense Fabricio Neves. O estilista produziu as peças com temáticas paraenses e do boi-bumbá usadas no São João da Thay.

Para a apresentação no Festival Aceita, na noite desta sexta-feira (23/8), Christian também usará um figurino criado por Fabricio. São peças cheias de referências culturais, por meio das quais o paraense destaca uma das mais tradicionais lendas amazônicas.

“Vamos vestir novamente o Christian, que já é parceiraço nosso, aqui do ateliê. Ele super confia no meu trabalho. Na primeira vez que o vesti, ele chegou exatamente no dia do show que iria fazer. E disse ‘pode vir, que eu confio em você, vou estar tranquilo”, relata.

Fabricio Neves

Depois de uma pesquisa, Fabricio decidiu vestir o cantor com um look que remete à lenda do boto. “Pensamos novamente em um look mais paraense. Mandei a história para ele com fotos. Foi um look que a gente produziu com toda versatilidade dentro da temática da lenda e destacando também essa característica dos looks que ele usa, que são bem ousados”, explica.

A lenda do Boto é conhecida no Norte do Brasil. De origem indígena, ela conta a saga de uma entidade mitológica que, de um peixe muito comum nas regiões ribeirinhas, se transfigura em um homem sedutor que surge em noites de festas para encantar as mulheres.