Festival Aceita agita a cidade e celebra a diversidade LGBTQIAPN+

Na noite da última sexta-feira (23), iniciou o Festival Aceita, evento que celebra as memórias e vivências LGBTQIAPN+ amazônidas. A programação ocorreu no Espaço Náutico Marine Club, localizado no bairro do Guamá, em Belém, e se estende até o dia 25 de agosto. A primeira edição do festival reúne dezenas de artistas regionais, nacionais e internacionais, oferecendo uma plataforma de expressão e celebração da diversidade.

[[(standard.Article) Em entrevista exclusiva, Leci Brandão fala de promessa para Nossa Senhora e música para Belém]]

[[(standard.Article) VÍDEO: Paraense Fabrício Neves produz looks de Christian Chávez e Billy Porter para Festival Aceita]]

A abertura do festival foi marcada pelas apresentações das artistas indígenas Tainara Takua e Guaja, que utilizaram suas atuações para representar a identidade e a ancestralidade de seus povos.

Leona Vingativa, outra das artistas presentes, destacou a importância e o impacto do evento. "É um festival de diversidade, está sendo um festival maravilhoso com artistas incríveis, o público é maravilhoso. Está sendo uma honra, para mim, estar aqui”, afirmou a cantora.

O artista paraense Eloi Iglesias subiu ao palco com uma apresentação repleta de referências que refletem sua vida artística. Conhecido por sua versatilidade e linguagem regional moderna, Eloi compartilhou a importância de figuras como Maria Gadú na comunidade LGBTQIA+: "A Maria Gadú disse que quer receber a ‘Botina de Prata’ da Festa da Chiquita, então, é uma expressão dessa, de uma pessoa que é LGBT assumida, que é mãe, que pode trazer conforto para a sociedade. Hoje podemos andar de mãos dadas na rua, hoje é mais fácil entrarmos na academia [ensino superior], hoje você tem mais facilidade de acessar um curso superior, já que é muito importante nesse país que você tenha um título."

Em seguida, a noite continuou com as apresentações de Maria Gadú e Arthur Nogueira, seguidos por Sandra Sá e Gigi Furtado. Os artistas Flor de Mururé e Ventura Profana também subiram ao palco, encerrando algumas apresentações da noite.

O grande destaque desta sexta foi a apresentação do cantor mexicano Christian Chávez, integrante da banda RBD, que fechou o primeiro dia do festival como atração internacional. Desde sua chegada a Belém, no início da semana, Chávez tem mostrado uma grande conexão com a cultura local, e hoje foi visto com uma camisa do Clube do Remo, além de já ter apreciado pratos típicos da região.