VÍDEO: Paraense Fabrício Neves produz looks de Christian Chávez e Billy Porter para Festival Aceita

O castanhalense Fabrício Neves vai contar sua trajetória para o mundo. Ele chegou em Belém no fim desta semana para vestir dois artistas internacionais que se apresentaram no Festival Aceita, que valoriza a cultura LGBTQIAPN+. Em bate papo exclusivo com o Grupo O Liberal, ele antecipou sobre os looks e os novos passos da sua carreira.

Pela terceira vez, Fabricio Neves vestiu o mexicano Christian Chávez. Com tanto a lenda do Boto nas peças produzidas, a roupa literalmente encantou o público.

Mas o seu trabalho também foi marcado pela produção de Billy Porter para apresentação em Belém, que será hoje (25), no festival, a partir das 02h30.

Pela primeira vez, Fabricio confeccionou looks para o artista estadunidense. O ator, cantor e cineasta se tornou conhecido da massa com a na série Pose, dando vida ao personagem Pray Tell, um mestre de cerimônia gay que mora em Nova York e é referência na comunidade.

Quem rola o feed de Billy Porter nas redes sociais se depara com vestimentas ousadas e que comunicam o que o artista quer dizer, dessa forma Fabrico pensou nas peças.

“Para ele a gente fez três produções, tudo muito voltado aos temas paraenses. Um foi sobre as riquezas de matas e rios, outro cultura e outro foi sobre as questões das riquezas amazônicas. Então, foram três looks que a gente produziu, ele vai escolher um dos looks para se apresentar no Aceita. Ele já tem um preferido, mas a gente tem essa noção que possivelmente ele vá usar esses outros looks em outros momentos dele fora do Brasil. São looks incríveis, mas apenas um deles vai aparecer hoje. Mas no documentário já vai ter um gostinho de tudo”, explica Fabrício.

Como citado por ele, todos os detalhes dessa produção, incluindo a criação do projeto e seu resultado final, estão sendo gravados para posteriormente serem compartilhados com o público em quatro episódios.

“A gente também está fazendo um documentário, que é de suma importância para gente do ateliê. Por ser a primeira vez da vinda do Billy Porter ao Brasil e por ser uma parceria nova, estamos documentando. Ficamos muito surpresos de ter aceitado fechar essa parceria. Além disso, eu sou o único brasileiro que ele segue no Instagram, me sinto até honrado. Para mim é muito importante vestir ele, que é um artista e uma pessoa de muita influência no mundo LGBTQIAPN+. A gente está superfeliz de ter essa oportunidade de poder trazer esses looks para ele poder se apresentar no Aceita”, explica.

Além disso, o audiovisual vai mostrar toda a trajetória de um estilista, em forma de diário: “Já sai na próxima semana, para pegar esse engate no Billy no Brasil. O documentário vai mostrar toda a trajetória de um estilista, desde a criação, passando pela costura e bordado, além da prova de roupa, e sendo finalizado na apresentação no dia do Festival Aceita. Vai contar milimetricamente como funciona para se construir um look”, detalhou.

O projeto será todo disponibilizado no perfil no Instagram do Fabrício Neves. Inclusive, na rede social ele compartilha o resultado de diversas produções de famosos. São mais de 80 mil seguidores acompanhando o perfil do paraense.

“Eu tenho muitas histórias legais, mas as que envolvem os looks da Anitta são boas. Porque geralmente eu tenho que produzir em um curto tempo. Às vezes ela tem uma apresentação daqui a dois dias, então eu tenho que correr com o look para mandar para ela. Temos um manequim no ateliê que tem as medidas dela. A gente acaba correndo quando isso ocorre, entrando pela noite e madrugada para produzir os looks da Anitta”, relembra.

Fabricio Neves é conhecido ainda pela produção de peças para o Baile da Vogue, festa à fantasia sofisticada, que ocorre no período do Carnaval, que reúne celebridades e personalidades no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Sempre temáticas, os convidados entregam estilo e originalidade. Porém, o paraense também compartilha que o Brasil tem outra festa à fantasia com grande destaque.

“Hoje o Baile da Vogue não está tendo essa maior procura, mas o halloween sim. O Halloween da Sephora é a nossa maior procura, tanto que já estamos trabalhando em parceria com a Thelminha, para produzir o look que ela vai usar este ano. Em 2023, vestimos oito pessoas. O Halloween da Sephora é o segundo maior evento, depois do Baile da Vogue. Ele ocorre em São Paulo e está tomando uma proporção muito grande. A galera está produzindo mais para ele! Mas claro que o Baile da Vogue é incrível, é um baile de Carnaval”, explica.

As peças produzidas por Fabrício têm algumas características do profissional, que se juntam com a identidade de quem vai usar,

formando peças únicas. “Eu gosto de ousar muito nas ombreiras, amo, sou apaixonado. Então, ombreiras são pontos muito fortes nos meus looks. Eles também geralmente têm muitos recortes, não são looks tão básicos. É uma questão de identidade minha.