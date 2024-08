Billy Porter, de 'Pose', é flagrado curtindo festa e interagindo com fãs em Belém

O cantor e ator Billy Porter, conhecido por sua atuação na série "Pose" (2018), surpreendeu os paraenses na noite desta quinta-feira (22) ao ser flagrado curtindo uma festa em Belém. O artista, que está no Brasil para se apresentar no Festival Aceita, mostrou que além de seu talento, possui um lado bastante acessível e carismático ao interagir com os fãs.

O artista foi visto no Restaurante Ovibe, localizado na Travessa Benjamin Constant, no bairro do Reduto. Em fotos que viralizaram nas redes sociais, Billy Porter aparece interagindo com os fãs, tirando fotos e até mesmo experimentando a tradicional cachaça de jambu.

Um dos fãs que teve a oportunidade de conhecê-lo descreveu o artista como "totalmente acessível e alto astral". A presença inesperada de Billy em uma festa local gerou grande repercussão nas redes sociais. "Billy Porter no Ovibe. Eu JAMAIS pensei que leria essas duas palavras juntas", comentou um internauta no X, antigo Twitter.

O astro está na capital paraense como uma das atrações principais do Festival Aceita, onde se apresentará neste sábado (24), marcando sua primeira apresentação no Brasil.

