Astro de 'Pose' revela que vive com HIV há 14 anos: 'A verdade é a cura'

Em entrevista ao “The Hollywood Reporter”, nesta quarta-feira (19), o ator Billy Porter, de 51 anos, contou que convive com HIV desde 2007. A decisão de só tornar isso público agora, segundo ele, se deve o ao fato de que sempre teve medo da repressão e da vergonha que sentia, mas após refletir durante e por conta da pandemia de Covid, decidiu abrir o coração com o intuito de iniciar um processo de cura. A condição de Billy era desconhecida de todos, até da própria mãe do astro.

“Eu sou parte da geração que deveria se cuidar melhor, mas aconteceu comigo de qualquer forma”, disse Billy, que para romper o silêncio teve de enfrentar o medo do preconceito que ainda existe em torno do HIV, a discriminação por se declarar LGBTQIA + somada ao fato de ser um homem preto, e a discriminação que poderia sofrer na sua profissão.

“Eu estava tentando ter uma vida e uma carreira e não estava certo se conseguiria se as pessoas erradas soubessem. […] Seria só outra coisa para as pessoas me discriminarem em uma profissão já discriminatória. Então, eu tentei não pensar muito nisso. Eu tentei bloquear. Mas a quarentena me fez pensar muito. Todo mundo foi obrigado a sentar e calar a boca”, desabafou.

Nascido em uma família de forte tradição religiosa e criado no seio da igreja Pentecostal, o ator disse que essas influências o fizeram se sentir envergonhado e receoso de revelar o diagnóstico. Somente as pessoas que julgava precisaem saber tinham conhecimento do fato. “Ser HIV positivo, de onde eu venho, é punição de Deus”, revelou. Nem mesmo a sua mãe, Cloerinda Ford, ele ousou contar por medo de que ela sofresse perseguição por parte da comunidade religiosa da qual faz parte. “Minha mãe já passou por muita coisa, muita perseguição devido à minha 'queerness'. Eu só não queria que ela tivesse que viver sob o 'eu te disse' deles”.

Mas, ao contrário do que temia, a mãe foi prestativa e solidária ao saber de tudo. Billy contou a ela por telefonema no último dia de gravação de “Pose”, que foi cancelada em sua terceira temporada. “Anos de trauma tornam um humano arisco. Mas a verdade o liberta. Eu sinto meu coração se libertando. Sentia como se uma mão estava agarrando meu coração por anos, e agora acabou” , relatou.

No mesmo dia, ele também decidiu revelar sua condição ao elenco da série. “A verdade é a cura. Eu contei à minha mãe - esse era o obstáculo para mim. Eu não me importo com o que ninguém tenha a me dizer. Ou você está comigo ou simplesmente saia do caminho” , relembrou.

Pray Tell, o personagem que interpreta em “Pose" e que também é soropositivo, foi a chance para que Billy pudesse se expressar. “A genialidade de Pray Tell e essa oportunidade me permitiu dizer tudo o que eu queria dizer. Minha capacidade de compartimentar e dissociar é bastante forte, então eu não tinha ideia de que estava sendo traumatizado ou recebendo gatilhos. Eu estava apenas feliz que alguém finalmente tinha me levado a sério como ator”, comentou Billy, que no ano passado foi aclamado com o Emmy de “Melhor Ator” em série dramática.

Billy faz terapia para lidar com seus traumas. Durante a pandemia, ele e o marido Adam Smith - com quem é casado desde 2017 - alugaram uma casa em Long Island, Nova York, onde o ator pôde se isolar e refletir. “A Covid-19 criou um espaço seguro para que eu pudesse parar e refletir e lidar com o trauma da minha vida. Agora, estou na terapia por um longo período. Comecei quando eu tinha 25 anos e estive indo e pausando por anos. Mas no último ano, comecei uma verdadeira terapia de trauma para começar o processo de cura ”, falou.