'Sextou?': confira 3 drinks de Cachaça de Jambu para curtir o clima de pré-Carnaval

É comum que as cidades entrem no clima de Carnaval ainda em janeiro, com festejos tradicionais para "aquecer" as comemorações das datas oficiais que, em 2024, ocorrerão nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, e nada melhor do que bebidas geladas e refrescantes para acompanhar a diversão do povo nesse calorzão.

À base de cachaça de jambu, iguaria típica da Amazônia e muito presente na região Norte do país, o Engenho Dedé, restaurante de Belém localizado no Boulverd Shopping, criou três drinks super saborosos e fáceis de serem preparados, para quem deseja dar um toque especial às festas com a famosa Jambucana. Confira como fazer:

VEJA MAIS

Opção 1: Drink Paixão de Carnaval

Ingredientes:

Gelo

2 doses de Jambucana

1 dose de groselha

1 limão espremido

Refrigerante de limão

Morango em rodelas

Modo de preparo:

Misture tudo em uma caneca e sirva com uma bola de sorvete de limão e calda de morango

Opção 2: Drink Jambu Frozen

Ingredientes:

2 copos de gelo triturado

Morango picado

1 limão espremido

1 dose de grenadine

3 doses de Jambucana

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva em uma taça Martini

Opção 3: Abacaxi de ladinho

Ingredientes:

1 abacaxi inteiro cortado em formato de canoa

Miolo do abacaxi

Meio copo de Jambucana

2 doses de leite de coco

1 dose de leita condensado

Modo de preparo

Bata os ingredientes no liquidificador e sirva o líquido no abacaxi com gelo.

De acordo com Mateus Ribeiro, gerente do Engenho Dedé, os drinks fazem parte do cardápio do restaurante, mas nessa época de festa, os clientes costumam pedir mais deles, aumentando as vendas do estabelecimento. “Esse é um período em que as bebidas no geral são muito consumidas. Então, aproveitamos a oportunidade para regionalizar o produto. É uma estratégia de venda que deu certo e os clientes gostam muito dos drinks”, afirma Mateus.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com