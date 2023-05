Após traição, homem cria o 'Drink do corno feliz' e viraliza

João Augusto de Almeida, de 47 anos e natural de Laje (BA), viu sua vida dar uma reviravolta quando descobriu a traição de sua ex-mulher após 16 anos de relacionamento. Determinado a superar a tristeza e seguir em frente, ele teve uma ideia que mudaria completamente os rumos de sua vida: abrir o "Drink do corno feliz", uma barraca de bebidas que se tornou um verdadeiro point no Mirante do Farol, em Morro de São Paulo, na Bahia.

João Augusto, que trabalhava na área de hotelaria, vivia em Morro de São Paulo há alguns anos quando descobriu a infidelidade que abalou seu casamento. Decidido a encarar a situação, ele resolveu a separação de forma amigável, oferecendo uma proposta de partilha e cuidando de todos os documentos necessários. Ele desmontou os móveis da casa e deixou tudo para sua ex-mulher, precisando recomeçar do zero.

Com a mentalidade empreendedora e resiliente, ele decidiu que não deixaria a separação arruinar sua vida. Foi durante um momento de descanso, lendo o livro "O Homem Mais Inteligente da História", de Augusto Cury, enquanto observava o pôr do sol, que uma ideia surgiu em sua mente. No dia seguinte, ele foi até a prefeitura apresentar sua ideia de vender drinks e cuidar do local, mas foi inicialmente considerado "louco". No entanto, João persistiu em sua ideia e começou a limpar, consertar e vender bebidas no local.

A barraca de bebidas "Drink do corno feliz" ganhou destaque com sua proposta inusitada. João decidiu agregar um toque de brincadeira ao negócio, oferecendo aos clientes um chapéu de corno para tirarem fotos e uma variedade de mais de 200 receitas de drinks para todos os gostos, incluindo opções não alcoólicas. Seus clientes vão desde crianças a idosos, de diferentes religiões do Brasil.

O empreendimento de João ganhou popularidade não apenas pela qualidade das bebidas, mas também pela atmosfera acolhedora e pela oportunidade de desabafar e compartilhar histórias com o público. Muitas pessoas encontraram consolo e inspiração ao conhecer as experiências de outras pessoas que passaram por traições e superaram os traumas.

Ele conta ainda que não tem raiva de sua ex-mulher e até brinca que está vivendo como o único brasileiro que é "corno feliz" há 7 anos. Sua ex-mulher é sua vizinha e ele garante que deseja a ela muita saúde e felicidade.