Colchão chama atenção de moradores após ser descartado por motivo ‘inusitado’: ‘Fui corno’

Um colchão descartado em um terreno despertou a curiosidade dos moradores da Vila Sobrinho, em Campo Grande, no domingo (18). O motivo? A frase "pichada" no objeto: “Fui corno nesse colchão”. As informações são do G1 Mato Grosso do Sul.

VEJA MAIS

Confira abaixo:

A pessoa que teria se livrado do objeto que traz más lembranças não conseguiu ser identificada, pois próximo ao local não há câmeras de seguranças. Mas não demorou muito para a foto do “colchão do corno” viralizar nas redes sociais.

Na internet, o que não falta são internautas tentando descobrir quem é o “corno anônimo". O título, mesmo que de brincadeira, tem divertido quem navega pelas redes sociais.